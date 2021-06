Bronca en las redes por el monto que habría cobrado Laura Novoa por el homenaje a los muertos por Covid

Este domingo, el Gobierno le rindió un homenaje a los fallecidos por coronavirus en el país, y además de autoridades participaron del evento artistas como Laura Novoa, quien se hizo cargo de la conducción de la ceremonia. El acto se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner y fue encabezado por el presidente Alberto Fernández.

Al darle la bienvenida a los presentes, Novoa utilizó el lenguaje inclusivo y estalló la polémica. "Buenas días a todos, todas y todes. La Argentina realiza esta ceremonia de homenaje a las personas fallecidas por el Covid-19. En toda la extensión de nuestro país, nos sentimos hoy mancomunados, a pesar de las distancias", dijo la actriz.

En las redes sociales, la llenaron de críticas, ya que entendieron que era una falta de respeto por lo protocolar y serio del evento, aunque también tuvo sus defensores.

Luego, Laura Novoa detalló que en memoria de las más de 92 mil muertos por el coronavirus en la Argentina, se encenderían 24 velas en referencia a las jurisdicciones que conforman el país (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La artista también leyó un verso del poema "La meta", de Hamlet Lima Quintana, también interpretó una parte del poema “La canción resuena siempre”, de Diana Bellessi, y completó su participación con “Océanos” de Juan Gelman.

Más allá de la controversia del saludo de Novoa usando lenguaje inclusivo, durante este domingo se viralizó que la actriz habría cobrado la suma 475.000 mil pesos para participar del acto.

La actriz admitió haber cobrado, pero no detalló la cifra: "Me senti honrada por haber sido convocada para conducir el acto de homenaje a las victimas fallecidas por covid-19. Fue un acto plural desde el punto de vista politico, religioso y cultural, en el que participaron las autoridades de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente me veo en la situacion de aclarar que la cifra que estan diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes. Mi agradecimiento a todos los trabajadores esenciales, a los mensajes de amor y de respeto de la gente. Y, sobre todo, porque es lo más importante, mi acompañamiento a los familiares de los fallecidos en esta pandemia. Con la esperanza de que tanto dolor nos una y podamos construir una sociedad más justa".

"Una vergüenza la Novoa", "donalá no podes agarrar esa plata es injusto increible!", "lacras", fueron algunos de los comentarios de los usuarios indignados./Mdzol