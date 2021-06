"Una cifra delirante": Laura Novoa reveló cuánto cobró por el acto a los fallecidos por coronavirus

Durante la mañana de este domingo, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en homenaje a los fallecidos por coronavirus en el país. El mismo tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner y contó con la presencia de artistas como Laura Novoa, Patricia Sosa y Lito Vitale, entre otros.

Tras el homenaje, los famosos mencionados recibieron algunas críticas, puntualmente, las más severas cayeron sobre Laura, quien encabezó la conducción del acto. La intérprete se volvió tendencia en Twitter debido a que circuló un dato que sería erróneo sobre la suma que habría percibido por su participación en el homenaje. Con ello, esta mañana, la actriz rompió el silencio y aclaró su situación en “LAM”.

En este sentido, Ángel de Brito mencionó: “Ayer se decía en las redes que lo que había cobrado era casi medio millón de pesos, una cifra delirante”. Con ello, le puso voz al mensaje enviado por Laura, quien explicó: “Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10%”. Con ello, la artista hizo referencia a la suma mencionada, por lo que luego de sus palabras, Ángel remarcó sobre el dinero: “Si era 475 mil serán 47 mil, 50”.

Por su parte, la artista continuó con su descargo y destacó: “Además, al ser un trabajo actoral el pago lo depositan a través de la Asociación Argentina de Actores”. Con lo mencionado, la actriz hizo hincapié en que el monto se encuentra a la vista. Luego de ello, Laura agregó: “Sé que es poco, pero para mí fue un honor que piensen en mí y que sea este mi primer paso como posible conductora”.

Fuente: (El Trece)

Para finalizar su descargo, Novoa explicó por qué no daba un móvil: “Por un lado no puedo hacer la nota porque filmo y además la empresa para la que estoy trabajando no me permite hacer entrevistas”. Por último, agradeció a Ángel la oportunidad de brindar su defensa y remarcó: “Les agradezco el espacio que me están ofreciendo para aclarar que es falso que yo haya cobrado ese dinero que figuraba en las redes”.

Su palabra en sus redes

Además de hablar para Ángel de Brito, Novoa escribió en su cuenta de Instagram sobre su participación en el homenaje y destacó: “Me sentí honrada por haber sido convocada para conducir el acto de homenaje a las victimas fallecidas por coronavirus. Fue un acto plural desde el punto de vista político, religioso y cultural, en el que participaron las autoridades de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.