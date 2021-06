Caso Maradona: la querella pidió la detención de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov

Avanza la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona. Y hay novedades. Este lunes al mediodía será el turno de la indagatoria al doctor Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en el caso. Pero a primera hora de esta mañana, el abogado Mario Baudry, que representa a Dieguito, el hijo que tuvo el Diez con Verónica Ojeda, solicitó a la Fiscalía General de San Isidro la inmediata detención de Luque, además de la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la doctora Nancy Forlini "por los delitos de homicidio simple con dolo eventual", según constata en el escrito presentado al juez.

Para justificar tal pedido, Baudry expuso lo siguiente: "el Señor Diego Armando Maradona ha perdido su vida el día 25 de noviembre de 2020 a causa de un abandono intencional de parte de los imputados, y de distintas personas de su círculo intimo que no figuran llamativamente imputadas en la presente causa, y que a sabiendas de la patología que padecía Maradona, continuando con el tratamiento que le habían prescripto se podía morir, no sólo se continuó con el mismo y no hicieron nada para cambiar este resultado, sino que por el contrario impidieron que otros profesionales o su familia interviniera para tratar de cuidar a Maradona y de esta forma salvar su vida".

En su alegato, el abogado introduce la figura de Matías Morla, abogado del Diez, y de Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla, y de Vanesa Morla, su hermano. Y pide que la Fiscalía inicie la investigación por presunta asociación ilícita:

"A tal extremo llego el desapoderamiento de sus bienes, que el Sr. Maradona cedió sus marcas y su propio nombre, el día 17 de Septiembre de 2020 a la empresa Sattvica S.A., convenio que se adjunta como anexo I, integradas llamativamente por su apoderado, el Dr. Matías Morla, y por su cuñado Maximiliano Pomargo, el encargado de velar todos los días por sus cuidados en la casa, sumado a ello su mujer Vanesa Morla, quien era la que realizaba las compras para la casa de Maradona, y entre ellas proveía del alcohol que se ingería en la casa".

"Resulta obvio para todos aquellos que tienen acceso a la presente causa que al Sr. Maradona primero lo desapoderaron de todos sus bienes, sus marcas y hasta de su propio nombre y, luego de ello, lo abandonaron a su suerte, poniendo profesionales que no contaban con la experiencia y el conocimiento suficiente para tratarlo, realizando maniobras que impidieron que su familia tuviera acceso a él y que otros profesionales pudieran tratarlo, le proveyeron drogas lícitas e ilícitas para agravar su cuadro de salud, tratando de generar una muerte que pareciera natural. Muerto Maradona, lo único que pasaba a tener valor era su imagen y derechos marcarios, y que llamativamente ya no los tenía él ni podían pasar a sus herederos, ya que según las constancias de autos, estos derechos habían quedado a nombre de una empresa que según los registros públicos está integrada por aquellas personas que debían cuidarlo y no lo hicieron".

Baudry concluye que "Maradona les servía más muerto que vivo, ya que al estar muerto todos sus derechos de imagen y marcas ingresaban a las arcas de una sola empresa, en cambio Maradona vivo hubiera sido un gran problema, ya que hubiera reclamado a viva voz como siempre lo hizo que le devolvieran sus bienes". /Olé