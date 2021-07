Salteño encontrado sin vida en Mendoza: “Lo enterraron sin avisarle a nadie”

La familia de Luis Antonio López, el joven salteño que viajó al sur a buscar trabajo y fue encontrado sin vida en Mendoza, vive una verdadera odisea no solo para conocer a ciencia cierta qué fue lo que le pasó sino también para poder exhumar su cuerpo y traerlo nuevamente a Tartagal, su ciudad natal.

En CNN Salta 94.7, su hermano, José Ismael López, contó que al tener sospechas de que pasaba algo, él viajó hasta Mendoza. Llegó a una comisaría en la que en un primer momento le dijeron que no sabían nada de su desaparición.

“Yo intento hacer la denuncia, al principio no me la querían tomar, insistí y el oficial accedió. Cuando estaba ingresando los datos en el sistema figura que ya estaba la denuncia. La fiscalía que se encarga del caso ya la había recibido hace dos semanas atrás, el 28 de abril había llegado la causa a Mendoza”, dijo.

En este sentido, aseguró que hay muchas contradicciones en la causa porque si bien en el acta de defunción sólo figura su nombre y una fecha errónea pero ningún dato más, ni siquiera su número de DNI cuando el joven llevaba el documento consigo.

“Después, el 7 de mayo se publica en el Boletín Oficial que se citaba a las personas cercanas a quien fuera Luis Antonio López a presentarse a reclamar el cuerpo al Centro Médico Forense con un plazo de 5 días y nosotros nos enteramos el 21 de junio”, detalló.

José manifestó que la principal sospecha es que podría haberse quitado la vida, ya que habría fallecido con unos cortes en la muñeca. “No me entregaron la copia del informe para ver quienes son los testigos, cómo se procedió, si hubo ambulancia o no, todavía me están demorando la entrega. Lo tuvieron en la morgue 2 meses y cuando terminaron lo enterraron sin avisarle a nadie”, señaló.

Finalmente, explicó que no le permiten exhumar el cuerpo por lo que buscará la intervención de organismos internacionales. “Estoy tratando de hacer una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sino voy a presentar un recurso de amparo en un juzgado federal”.