Messi es oficialmente jugador libre: se terminó su contrato con el Barcelona

Lionel Messi es jugador libre. La medianoche española le dio paso al 1° de julio en aquel país y de esta manera quedó finalizado el contrato de la Pulga con Barcelona: por primera vez desde su llegada al club catalán, el rosarino se quedó sin un vínculo vigente.

En medio de las negociaciones, y con el futbolista abocado a la Copa América con la Selección Argentina, su futuro es todavía un misterio. La llegada de Joan Laporta a la presidencia fue una bocanada de aire fresco por haber transitado juntos el exitoso periodo en el que gobernó durante 2003 y 2010.

El burofax enviado por Messi para irse de Barcelona el año pasado fue el momento de máxima tensión con la dirigencia que en aquel entonces comandaba Josep María Bartomeu. El jugador finalmente no quiso hacerle juicio a la institución y decidió quedarse hasta el final de su contrato.

"Le dije todo el año que me quería ir y siempre me dijo que al final de la temporada iba a poder decidir, pero no cumplió con su palabra", había declarado la Pulga en una entrevista con Goal. La salida del presidente descomprimió la situación y encendió una luz de esperanza para la continuidad.

¿Cómo está la negociación?

A pesar de la buena relación con Laporta, la continuidad no está asegurada. Las peticiones más importantes del jugador estarían relacionadas con el proyecto deportivo del conjunto blaugrana, que en las últimas temporadas no tuvo el protagonismo que había logrado sostener durante varios años.

Las dolorosas eliminaciones con goleada incluida frente a Roma, Liverpool, Bayern Munich y Paris Saint-Germain grafican a la perfección lo que Messi busca explicar en la mesa de negociación. La prensa española es optimista, aunque por el momento no hay certezas sobre el cierre de esta novela.

¿Qué dijo Laporta?

El presidente del club fue abordado por un grupo de periodistas que le consultaron sobre el futuro del rosarino a pocas horas de que se terminara el 30 de junio y con ello finalizara el vínculo de su gran estrella. “Tranquilos”, respondió con una sonrisa mientras ingresaba a la institución.

La presencia de Messi en el acto de asunción de Laporta y el abrazo entre ambos habían sido tomados como claros gestos de un objetivo en común. “No te puedes ir”, declaró además el titular de la entidad catalana durante el discurso de aquel día tan importante para su vida política.

“Sus botas seguirán en el césped del Camp Nou”, declaró hace un tiempo a La Vanguardia. En tanto, completó: “Se quiere quedar. No contemplo un no, pero no es fácil. Hacemos lo que podemos. No hace falta seducirlo, está decidido a permanecer si se dan una serie de circunstancias".

¿Qué dijo Messi?

La última vez que la Pulga se refirió al tema fue en diciembre, cuando avisó que una vez finalizada la temporada analizaría los pasos a seguir. Su equipo ganó la Copa del Rey, pero no pudo pelear la Liga hasta el final y ya había quedado eliminado de la Champions League en octavos.

El atacante no volvió a dar pistas sobre su futuro y en estos momentos se encuentra abocado a la Selección Argentina y la chance de obtener la Copa América. Las conversaciones entre las partes continúan para intentar llegar a un acuerdo y prolongar la historia que comenzó en 2003 con 16 años.

El contrato que Barcelona le podrá ofrecer

El club atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia y Laporta ya avisó que el vínculo deberá ajustarse a la realidad de la institución. La propuesta económica que trascendió en medios españoles contiene una significativa reducción en el salario en relación al último firmado.

El presidente también mencionó la contratación de Sergio Agüero como uno de los factores más importantes para intentar convencer a Messi. “Queremos que el nuevo contrato sea por dos años. El Kun está ayudando. Le repite todos los días para que se quede”, manifestó entre risas.

Las últimas señales del futuro

Su ausencia en la presentación de la nueva camiseta del equipo para la próxima temporada causó sorpresa y generó cierto temor entre los hinchas. Sin embargo, la puesta a la venta de la número 10 con el nombre del rosarino calmó a los simpatizantes y los ilusionó con la continuidad.

El otro dato alentador, según medios españoles, fue el acuerdo de la Fundación Messi para continuar ligada a la institución Special Olympics Catalunya. El objetivo es mantener la contribución en la inclusión social de niños con discapacidad intelectual a través de la práctica deportiva.

Las maneras para convencerlo



El futbolista repitió en varias oportunidades su deseo de pertenecer a un equipo que sea competitivo. Por eso ya hubo movimientos en el mercado de pases: Agüero y Eric García (libres de Manchester City), Emerson Royal (ejecutó la opción de recompra de Betis) y Memphis Depay (libre de Lyon).

La dirigencia sabe que debe continuar con las incorporaciones, pero también piensa seducir a Messi con otro tipo de cuestiones. Varios medios españoles revelaron que se trata de promesas luego de su retiro: ser embajador del club, diferentes homenajes y hasta una estatua en el estadio.

El rol de Agüero en la renovación



El Kun dejó Manchester City después de 10 años y Laporta no dejó pasar la oportunidad de contratar a uno de los grandes amigos del rosarino. La relación nació en el Mundial Sub 20 de Holanda en 2005 y desde allí mantienen un vínculo que comparten desde hace 16 años en la Selección Argentina.