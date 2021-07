Denuncian irregularidades en el Profesorado de Educación Especial

Durante los últimos días alumnas del profesorado de Educación Especial Joaquín Castellanos, ubicado en calle 20 de Febrero 131 hicieron escuchar su reclamo a través de FM Profesional debido a las irregularidades, hostigamientos y amenazas a los alumnos que incluso están desde 2012 sin poder realizar prácticas y recibirse.

Viviana una de las alumnas que se siente damnificada contó que egresó en 2017 y que sus problemas iniciaron en 2019 tras ser dada de baja en una práctica sin mayores explicaciones. Apuntó en contra de una profesora encargada de las prácticas.

"No solo me pasa a mí sino que hay varias compañeras de distintos años. Tenemos chicos que están desde 2012, 2014 y los tienen estancados en las prácticas y favorecen a otros chicos que no cuentan con las condiciones que establece el reglamento"

La mujer aseguró que para obtener una práctica las autoridades no tienen en cuenta el mérito sino por cuestiones personales. "Las profesoras se encargan de que no pasemos, nos cansemos y nos vamos".

Hoy tras esta denuncia Viviana contó a través de FM Profesional que fue directamente desvinculada del instituto. "Me citaron para que me apersone ayer y estaba presente la Rectora y el equipo de práctica. Bueno yo le dije que buscaba mi carpeta. Me dicen te vamos a hacer unas devoluciones", dijo.

Por último, contó que la rectora y los profesores presentes le informaron que había quedado desvinculada de la carrera ya que desde el 2019 no puede aprobar la materia. Ahora Viviana debe volver a cursar cinco años más o bien trasladarse a un instituto privado. “Ya tengo perdida la carrera y todos estos años fueron al vicio”, manifestó