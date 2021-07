Docentes autoconvocados van a paro y advierten que no volverán a las aulas tras el receso

No es la primera vez que los docentes autoconvocados de Salta recurren a medidas de fuerza, las cuales han venido convocando con mayor insistencia en los últimos meses. Ahora en un nuevo encuentro han decidido intensificar sus demandas con un nuevo paro y con la advertencia de no comenzar la segunda parte del ciclo lectivo en caso de no tener respuestas.

En diálogo con el móvil de InformateSalta desde plaza 9 de Julio, Ángel Tolaba, uno de los docentes amplió los detalles contando que el sábado “se hizo una asamblea autoconvocada relevando el altísimo acatamiento que tenemos en el interior como Cafayate, Rosario de la Frontera, Orán y San Martín, un paro del 100% en Anta”, por ejemplo.

Sobre los reclamos enfatizó algunas de las históricas demandas. “No pueden seguir enviando niños a las 8 de la mañana a establecimientos con doble ventilación y con el transporte público abierto en medio de una ola polar; el Ministerio de Salud tiene mensajes contradictorios, el titular del COE dice que el pico llegará a fines de julio, que se podrá votar en agosto y el gerente del San Bernardo dice que estaremos 60 días en rojo”, contrapuso el docente.

A esto sumó como exigencia al Ministerio de Educación “que se paguen haberes adeudados, hay compañeros que no cobran hace meses, hay compañeros de Rivadavia Banda Sur en una situación muy complicada”. Así sentenció el pedido para “que reabran paritarias, los salarios están por el piso y pedimos actualización del 45%, un salario para el docente inicial equivalente al costo de la canasta básica total, discutir titularizaciones, infraestructura, inversiones, personal de maestranza”.

No obstante recalcó que la negociación salarial “no debe ser con la intergremial que está adherida al Gobierno, la comunidad educativa no puede esperar nada de esas mesas, el Gobierno debe discutir con los autoconvocados”, subrayó la postura tomada.

Por último contó que en la asamblea “ratificamos un paro para los días 6, 7 y 8”, dejando abierta la posibilidad de no iniciar la segunda parte del ciclo lectivo si no tienen respuesta. “Si el Gobierno no responde, votamos el no reinicio de clases si esto se agudiza, está en el campo del Gobierno destrabar este conflicto”, concluyó.