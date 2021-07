¿Conoces la versión WhatsApp Plus?

Hay pocas aplicaciones universales. WhatsApp es una de esas aplicaciones que todos los usuarios de teléfonos móviles tienen instaladas en sus dispositivos. Incluso, muchas personas portan hasta más de un número de teléfono asociado a esta aplicación de mensajería instantánea. No vamos a detallar los beneficios o perjuicios del uso del WhatsApp, pero sí diremos que, hoy en día, en un mundo interconectado es una aplicación que permite el intercambio de mensajes de textos, imágenes, documentos y videos. Su éxito está en la clave de la inmediatez. Pero, ¿han oído hablar de la versión WhatsApp Plus? ¿La tienen instalada en sus teléfonos móviles? ¿Conocen las ventajas y desventajas del uso de esta versión? Les damos respuestas a todas estas preguntas y si desean hacer uso de esta versión en sus teléfonos móviles les dejamos este enlace para descargar WhatsApp Plus.

Ventajas y desventajas

Lo primero: descartamos que WhatsApp Plus sea una aplicación complementaría a WhatsApp. No es el caso, a pesar de ser una de las variantes de esta popular aplicación de mensajería, y sí, efectivamente, como indica su apellido es una versión con más funcionalidades. De ahí ese nombre de WhatsApp Plus. La diferencia está en su creador, que es un programador español, que se ha encargado de modificar algunos diseños y funciones, incorporando nuevos temas, más fondos o unos cuantos emoticonos extras. Lo demás, no sufre variación alguna, es decir, a nivel técnico no hay diferencia entre el WhatsApp, digamos tradicional, y la versión extendida de WhatsApp Plus. Eso sí, ambas versiones no pueden coexistir en el mismo teléfono móvil. U optamos por una o por otra. ¿Pero cómo surgió esta versión Plus? Básicamente se creó con motivo de un cierre masivo de varias cuentas de WhatsApp, lo que motivo este desarrollo paralelo. Actualmente, si se instalan esta versión no esperen actualizaciones futuras, pues ya no habrá más desarrollo, aunque sí está disponible la versión de WhatsApp Plus (16.30).



Las ventajas de contar con de WhatsApp Plus en nuestros dispositivos móviles, en comparación a la aplicación oficial, está en los apartados visuales. Es decir, con esta versión tendremos acceso a más de 700 temas o diferentes estilos con los que decorar nuestra aplicación de mensajería instantánea. Podremos decorar los fondos, las listas de contactos y jugar con los colores y textos. Se cuenta hasta con seis menús de configuración. Otro factor diferencial está en el número de emoticonos. Hay muchos, muchos más con los que cuenta la versión oficial. Más ventajas, y está resulta especialmente interesante, está en los 50 megas con los que se permite el envío de todo tipo de archivos. El resto de funcionalidades no varían. No esperen encontrar más novedades diferenciales, ni tampoco esperen tener que abonar una cuota o similar. Descartamos este otro mito.

La versión oficial: más seguridad

Como sucede con todos los programas informáticos, la versión de de WhatsApp Plus también tiene algunos inconvenientes. No muchos. Eso sí, hay uno importante, como decíamos anteriormente. Si instalan esta versión no recibirán ninguna actualización futura. No hay más desarrollos. Esa cantidad de emoticonos con los que cuentan sólo funcionarán si aquellas personas a las que se los enviamos también comparten esta versión de WhatsApp Plus. De lo contrario, no los verán. Ellos sólo verán una imagen vacía si tienen la versión oficial. Asimismo, en cualquier momento, esta versión puede quedar inoperativa si es detectada por los rastreos que realizan desde la aplicación de mensajería oficial. Lo que se denomina un ‘baneo’ en el argot de los programadores informáticos.

Finalmente, nuestros datos personales y de nuestros contactos no están seguros, como sucede con la otra versión. Quizá algún tercero se haga con ellos sin ni siquiera nosotros darnos cuenta, sólo con utilizar e instalar esta versión de WhatsApp Plus. Y, por último, un consejo, hay que saber de qué sitios nos podemos descargar esta versión, ya que no todos son de confianza y podríamos acabar instalando un virus en nuestro dispositivo móvil. Digamos, a modo de resumen, que podemos utilizarla en algún dispositivo que no usemos habitualmente, por aquello de probar esta aplicación, pero no sería un buen acierto tenerla como permanente en nuestro teléfono móvil. En caso de instalarla, podemos, posteriormente desinstalarla y al poco tiempo volver a incluir la aplicación oficial de WhatsApp. A pesar de los diferentes inconvenientes, este tipo de versiones aún cuenta con un buen número de seguidores. Quizá la cuestión sea probar, aunque los expertos recomiendan utilizar la oficial en detrimento de este tipo de versiones, y podemos afirmar que hay otra serie de versiones con diferentes funcionalidades, pero con brechas importantes de seguridad al no contar con el respaldo de la oficialidad. El definitiva, recomendamos la versión oficial. Porque siempre nos aseguraremos unas actualizaciones futuras. Esperamos haberte ayudado a conocer los pros y contras de instalar esta versión alternativa de WhatsApp Plus.