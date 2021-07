Los mejores memes del triunfo de Argentina

Se sufrió, pero al final se ganó y Argentina es finalista de la Copa América. Al igual que en las ediciones 2015 y 2016, definirá el certamen. Esta vez, será contra Brasil en el Maracaná.

Para llegar hubo que superar a una difícil Colombia que, con el empate, llevó la definición a los penales. Allí, Leo Messi y un consagrado “Dibu” Martínez le dieron el pase a la gran final del sábado. Aunque en las redes, no faltaron los siempre confiables memes.

Como en el Mundial 2014, en Brasil, Argentina sufrió pero se metió en la final de la Copa America. Si bien se mostró dominante, no pudo evitar el empate del conjunto cafetero que alcanzó para llevar todo el tramite hasta los penales. Con el 1-1, los tiros desde los 12 pasos se definió la historia y la albiceleste acompañará a Brasil en la gran final del sábado.



Y como en un deja vu, el arquero volvió a consagrarse. Esta vez no fue Sergio “Chiquito” Romero sino el “Dibu” Martínez, quién atajó tres penales con un particular método de distracción que fue muy efectivo. Ahora, irán por esa gloria que tan esquiva le ha sido a esta generación que tiene a un Lionel Messi en un nivel más que optimo.

Por supuesto, en las redes sociales, los internautas comenzaron a expresar en memes como sentían el minuto a minuto del partido. Un denominador común fue el sufrimiento y patriotismo ante las acciones y el desempeño que tenía el partido.

Otros, no pudieron evitar pensar en Diego Maradona, quién desde el cielo, le envió fuerzas a los jugadores para poder superar esta difícil prueba.

Lo cierto es que cada vez que juega la selección, los memes son el mejor compañero para expresar lo que siente el hincha. Y muchas veces con altísimos niveles de originalidad.

Ahora, queda la prueba final. El sábado en el Maracaná, definirá al campeón del continente contra el anfitrión, Brasil. Seguramente los memes no falten, solo esperemos, sean en buena fe.