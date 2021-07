Su expareja la apuñaló en la calle y ahora teme por su vida

Días atrás Belén estaba parada en la calle en el barrio San Patricio, cerca de Cerrillos, cuando vio que su expareja, Cristian Saavedra, se acercaba violetamente hacia ella. La insultó y luego le propinó cinco puñaladas en las piernas. Ella cayó al piso, y el ataque se terminó cuando intervinieron los vecinos, quienes llamaron a la ambulancia y a la Policía.

Afortunadamente, la joven de 20 años se recupera de las heridas pero teme por su vida, y además desde hace un año carga con un gran dolor: su agresor le quitó la tenencia de sus dos hijos, de tres y un año, y ella quiere recuperarlos.

Belén le contó al periodista Ángel Mansilla de Central Policial –CNN Salta- que después del violento ataque denunció a su expareja y le asignaron una custodia policial por diez días. Ella tiene miedo por lo que Saavedra pueda hacerle. “No sé qué va a pasar después, me va a matar”, aseguró asustada.

La joven mamá también relató que mientras convivió con Saavedra, él la golpeaba de manera sistemática incluso cuando ella estaba embarazada. “Me pegaba como a una bolsa de boxeo y después me pedía perdón. Me agarraba de los pelos, y una vez me dejó la panza morada”, recordó.

Lo más triste es que cuando finalmente se separaron, él le quitó a sus dos hijos aduciendo que ella los tenía abandonadas. “Me decía que si yo no estaba con él tampoco con los chicos”, destacó. “Quiero ver y tener a mis hijos conmigo”, finalizó angustiada.