Estafa en Orán: Falsa empresa multinacional ofrecía trabajo y sueldo en dólares

Según la información que compartió Canal 9 Multivisión, una supuesta empresa multinacional ofrecía trabajo en todo el departamento Orán, además de sueldos en dólares y cobraba $1.200 para una revisión médica como principales falencias, atrayendo a muchas personas para querer sumarse a dicha empresa.

Los interesados en los puestos de trabajo que ofrecía esta "multinacional" debían abonar por adelantado $1.200 para un control médico que les requerían. Una vez abonado el dinero la multinacional citaba a los postulantes a un camping ubicado en la localidad de Hipólito Yrigoyen.

Sin embargo, al asistir ayer por lo menos 45 damnificados, se dieron cuenta de que no solo la empresa no estaba en el lugar si no que además no existía tal firma, percatándose que habían sido víctimas de una estafa y que el dinero abonado para su revisión se los habían robado.