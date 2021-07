Les robaron 2 trajes de gauchos y piden colaboración para recuperarlos

Bailarines de la escuela de danzas Supay Malambo fueron el pasado viernes a colaborar con el Centro Cultural Pata Pila, ubicado en Maipú y Arenales en el macrocentro de la ciudad y se llevaron una triste sorpresa. Mientras realizaban su actuación malvivientes abrieron el baúl de su auto y les robaron todos, incluso 2 trajes de gaucho.

Al respecto, Horacio Quispe, profesor de la escuela, contó a Somos Salta que el vehículo estaba estacionado a pocos metros de donde estaban ellos y en su interior tenían bolsos con ropa, 2 celulares y documentación personal.

“Se llevaron de 3 bailarines, 2 varones y 1 mujer. La bailarina es Rosario Balcarce, que aparte de todas las pertenencias le robaron la documentación, tarjetas de créditos y carnet de conducir. Y entre las prendas 2 celulares y trajes de gauchos completos, desde el sombrero hasta las botas, pañuelos, rastras y hablamos de una suma de más o menos de 150 mil pesos”, dijo.

En este sentido, destacó el rápido accionar de la policía aunque lamentablemente no pudieron dar con los ladrones por lo que piden colaboración para intentar encontrarlos. “Necesitamos de cualquier información que tengan, es un traje muy particular porque en febrero de este año he creado yo el Escuadrón de Mujeres María Loreta Sánchez Peón y esa vestimenta es exclusivamente de ese escuadrón”, detalló.