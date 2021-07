La ex ministra Josefina Medrano no descarta ser candidata en un futuro

A un mes de las elecciones legislativas que se realizarán en Salta, en un contexto atípico producto de la pandemia, la exministra de Salud de la Provincia de Salta, Dra. Josefina Medrano, dijo en Profesional FM, que no descarta involucrarse en política en un futuro.

La ex funcionario explicó que “cuando se tuvo que retirar del cargo, no quedó en malos términos con el gobernador, Gustavo Sáenz” y ahora considera involucrarse en política aunque no tiene una bandera definida.

Consultada sobre sus aspiraciones en el plano electoral, señaló que está convencida de que para cambiar la realidad, hay que meterse de lleno y participar.

Por último, dijo que durante su gestión hizo lo que consideró correcto y afirmó que si volvieran a ofrecerle el cargo de ministra de salud nuevamente, lo aceptaría con gusto porque le quedaron cosas por hacer. De todas formas, ya no sería la misma persona que hace dos años. “Siempre fui buena alumna, sería otra Josefina”, afirmó.