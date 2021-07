Día del amigo: Gastronómicos se preparan para una gran noche

Se trata de una de las fechas de mayor impacto para los locales gastronómicos ya que muchos salteños deciden celebrarlo en algún restaurante disfrutando de una rica cena o haciendo un brindis especial en un bar.

“El día del amigo generalmente es uno de los días de más trabajo del año porque las personas eligen salir para festejar. Esperamos que se trabaje bien y que esto nos un poco de aire. La semana pasada hicimos “La noche de las pizzas” y funcionó muy bien. Estamos programando más noches temáticas para seguir fomentando la gastronomía turística”, señaló Juan Chibán, tesorero de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines.

Con respecto al turismo en general, “se está observando cierto movimiento, no en la cantidad que estábamos acostumbrados en Salta, pero nos permite tener un poco de aire. En el interior de la provincia hay una mayor ocupación hotelera, no así en la Capital”.

En la ciudad hay un 35% de hoteles que no volvieron a abrir en esta temporada. “Por más que haya iniciado la temporada, hay hoteles que decidieron no abrir porque no llegan los turistas, hay ciertos beneficios por estar cerrados como tener menos gastos y pagar menos sueldos. Tenemos un grave problema porque hay muy pocos vuelos. Antes teníamos casi 120 vuelos semanales y ahora solo 20 entre nacionales e internacionales, esto hace que la afluencia de turistas sea muy baja. Por lo menos se está viendo un poco de movimientos y eso importante”, señaló.

Desde la Cámara se presentó otro pedido al COE para reiterar el pedido de poder abrir hasta las 02:00 y que permitan mesas de hasta 6 personas adentro y 8 personas afuera, que ya se está haciendo en Buenos Aires. “La gastronomía turística tuvo un buen fin de semana, con las ferias, las peñas. Esperamos que esta semana continúe en ésta línea. Al estar de vacaciones también en la provincia, la gente opta por salir de paseo. La zona de la Balcarce tuvo mucho movimiento, el paseo Güemes también”, indicó Chibán.

El empresario sostuvo que desde que se habilitó el turismo interno le fue un poco mejor a las localidades del interior “porque la gente busca experiencias al aire libre, lugares como Cafayate, Cachi, destinos que ofrecen más opciones de moverse en libertad y evitar contagios. Una experiencia que no sea tan masiva y haya menos contactos”.