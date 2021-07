Agenda de los JJOO 2020: Mañana comienza el sueño de los atletas argentinos

Empiezan los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se celebrarán oficialmente desde mañana y hasta el 8 de agosto en donde participaran 206 países, entre los que estará Argentina, que será representada por 177 atletas. Sin embargo, ya anoche se puso en marcha la acción en la capital japonesa con varias disciplinas.

La Selección Argentina de fútbol, será la primera de la delegación nacional en competir en Tokio 2020. El combinado sub 23 dirigido por Fernando Batista hará su estreno en la máxima cita deportiva mañana a las 7.30 de nuestro país, frente a Australia en Sapporo, por la primera fecha del Grupo C de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El segundo partido de los dirigidos por el bocha será ante Egipto, el 25 de julio a las 4.30, y cerrará la zona contra España, el 28 de julio y a partir de las 8.

Los que empezaran a competir mañana antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos serán:

El softbol femenino por la fase de grupos: México vs. Japón las 00:00 T Italia vs. Australia, en el Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma a las 03:00

El fútbol masculino por la fecha 1 del grupo C: Egipto vs. España, en Sapporo a las 04:30. Por grupo B: Nueva Zelanda vs. Corea del Sur, en Kashima 05:00. Por el grupo A: México vs. Francia, en Tokio 05:00 y Japón vs. Sudáfrica, en Tokio 08:00. Por el grupo D: Costa de Marfil vs. Arabia Saudita, en Yokohama 05:00 y Brasil vs. Alemania, en Yokohama 8:30.

A la noche habrá prueba de remo skiff en el Canal Sea Forest de Tokio de 20 a 00 horas. También habrá pruebas de de rifle y pistola de aire, en el Campo de Tiro de Asaka de 20 a 00.

A las 21.00 habrá competencia de tiro con arco individual femenina, en el Campo de clasificación de Yumenoshim y a las 21.30 Primera Doma de inspección, en el Parque Ecuestre