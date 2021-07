Gritó "aguante Boca" y se disparó en la cabeza frente a sus amigos

Un muchacho de 25 años se pegó un tiro después de gritar "aguante Boca" y el caso generó conmoción en la ciudad de Barraqueras (Chaco). Para colmo, la víctima se disparó enfrente de sus amigos, que estaban reunidos durante la madrugada del miércoles.

Los conmocionados testigos -dos menores de 17 y un hombre de 24- no alcanzaron a entender la escena. Se habían juntado para compartir la velada y en eso vieron que el sujeto "ingresó y sin mediar palabras extrajo un arma de fuego entre sus prendas para luego efectuarse un disparo en la cabeza", según consignan los partes de la Policía.

Al llegar los efectivos, vieron que el chico ya estaba inerte en el suelo, "con un charco de sangre y un revólver en el pecho".

Todavía no trascendió si la persona muerta tenía algún antecedente psiquiátrico. Pero si bien este tipo de incidentes suele mantener una recurrencia estadística relativamente estable, la alusión a la reciente salida de Boca de la Libertadores -fruto, además, de una injusticia arbitral- puede haber sido el detonante de la ilógica decisión.

En otros lugares también

El fenómeno de los suicidios vinculados a resultados deportivos es más común en otras latitudes. En 2018, por ejemplo, el estado indio de Kerala quedó sorprendido cuando Dinu Alex (30), un fan de la selección Argentina, terminó con su vida tras enterarse del resultado contra Croacia en el Mundial de aquel año.

En su nota suicida, Alex escribió: "ya no me queda nada para ver en este mundo. Me voy. Nadie es responsable de mi muerte". Días antes, lo habían visto anotar: "mi equipo comienza su camino, con mi vida a cuestas".

La última vez que lo vieron fue durante aquel partido que Argentina perdió 3 a 0.