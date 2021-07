Descubrió que su novia le era infiel con su primo y los desenmascaró con unas tremendas fotos: video viral

Un hombre descubrió que su novia le fue infiel con su primo y les tendió una insólita trampa que preparó de forma minuciosa. Las llamativas imágenes, registradas en México, fueron compartidas en las redes sociales y se viralizaron en cuestión de horas desde la cuenta de TikTok del usuario @pocodetodo232, en la que el material recibió más de 2,2 millones de likes y más de 24 mil comentarios en menos de un día.

En el video se puede ver paso por paso el plan del protagonista de la historia, que está justo detrás de la cámara. Al principio, todo indica que los tres se irán de viaje: él, su primo y ella. Mientras la mujer prepara las valijas, él chequea que todo marche bien. “¿Cómo vas con la maleta, amor? Si te apuraste, devolada quedó”, sostiene él. “¿Qué me falta, amor? Una chamarrita [campera] ¿verdad?”, dice la joven mientras arma el equipaje para una supuesta escapada en la que los tres van a pasarla bien. Él, por su lado, se limita a aconsejarla sobre lo que debe meter dentro del bolso.

“¿A dónde vamos? ¿Cancún? ¿París? Ese puede ser para nuestro aniversario”, expresa la joven, entusiasmada. “Espérate. La veo difícil, no te voy a mentir”, le responde él. Luego, el joven se acerca a la habitación de su primo, ya que todos conviven en la misma propiedad. Mientras el joven sigue filmando, su primo y su pareja se acercan a la entrada de la casa para subirse al auto que los llevará, supuestamente, al lugar desde el que partirán en viaje a un destino “sorpresa”.

Una vez que ambos se suben al auto, el joven que filma va a buscar sus pruebas de la infidelidad. Toma unas cuantas fotos impresas y se acerca al auto. “Después de un año y medio, casi dos de estar viviendo juntos, dije: ‘nunca tuvimos un viajecito y se me ocurrió organizar este pequeñito detalle para ustedes’”, señala con ironía el protagonista del video viral. “Para dejarnos de suspenso, del drama, del misterio, en estas fotos van a saber cuál es su destino. No sé cuál es su destino, pero esta casa ya no es”, sostiene, justo antes de cerrar la puerta del auto y regresar a su casa. “Les encargo que no vuelvan. Ahí nos vemos, ya está la maleta y el Uber, tiren fuga”, dice hacia el cierre del video. /La Nación