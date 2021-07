¿Precios cuidados? Las "manos amigas" que explican la caída del dólar blue

El camino al alza que venía registrando el dólar blue este mes se cortó y esta semana cayó $5, para finalizar la jornada de este miércoles a a $180.

En julio la moneda paralela llegó acumular un alza total de $17 y tocó los $185 el viernes pasado, quedando a sólo $10 de su cotización máxima histórica del 23 de octubre de 2020. Luego comenzó a bajar.

Si bien se trata de un mercado acotado, y que no incide de manera directa en la formación de precios, la disparada del dólar blue y el incremento de la brecha suele generar expectativas de devaluación que pueden afectar a distintos sectores productivos. Y de ahí la preocupación del gobierno nacional, más en un contexto electoral.

La explicación de la caída de la moneda que se comercializa en el mercado informal hay que encontrarla en lo que los analistas llaman “manos amigas” que inundaron de dólares la plaza y lograron hacer bajar abruptamente al tipo de cambio paralelo.

“La dinámica de las ‘manos amigas’ es que salen a oferta una ‘X’ cantidad de dólares, a $2, $3 por debajo de la cotización. Eso a veces funciona, a veces no. La duración en el tiempo es difícil que se logre si no hay medidas de fondo que acompañen. Es una herramienta vieja, que puede dar un alivio temporal de dos o tres días, pero la tendencia de fondo no cambia por salir con bloques de US$250.000″, explicó el analista financiero Christian Buteler al diario La Nación.

La operatoria es la siguiente: los agentes financieros vinculados al Gobierno consiguen dólares baratos en el MEP subsidiado de AL30, donde interviene el Banco Central, a $168, para luego revenderlos en el mercado informal. Así logran bajar el "blue", que este miércoles llegó a $180.

En el ámbito informal aseguran que se trata de una especie de plan de "Precios Cuidados" del Gobierno para controlar al dólar blue y evitar que desbande en los sensibles momentos previos a las elecciones.

¿Devaluación a la vista?

Más allá del retroceso que la divisa paralela evidenció en los últimos días, analistas señalan que no existen “fundamentos técnicos” para una inminente devaluación.

“Creo que dependerá mucho de qué pase con el FMI, no solo si hay acuerdo, sino principalmente qué dice. Si tiene las mismas reglas que 2018, será inevitable. Pero pandemia, cambio de gobierno y de autoridades en el Fondo, podría modificar la ecuación”, aseguró al portal Ámbito el economista jefe de Ecolatina, Matías Rajnerman.

“Más allá del ruido político de cara a las elecciones, que suele tener implicancias en lo financiero, desde lo técnico, lo que creo es que no hay un fundamento de fondo para una disparada del dólar en ninguno de los segmentos”, sostuvo al mismo medio el economista Sergio Chouza.



Fuente: Con información de Ámbito, La Nación y El Cronista