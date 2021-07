“Los proyectos post COVID no van a servir si la pandemia dura 4 años”

Así lo manifestó en radio CNN Salta el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Emiliano Estrada, exministro de Hacienda y Economía. Actualmente es subsecretario de Relaciones con Provincia de Nación.

El dirigente se refirió a las propuestas de algunos precandidatos que apuntan a la reconstrucción económica y social después de la pandemia, considerando que los proyectos pos COVID no van a servir ahora si la pandemia dura 4 años.

“Cuando uno se presenta a un cargo político no lo hace pensando ‘cuando llego veo qué hacer’, tenemos que tener un diagnóstico hecho anteriormente para decir hacia dónde vamos. A mí me parece que lo más interesante que tiene Salta que es tiene mucho potencial, tiene 5 regiones productivas muy diferenciadas que te dan el potencial que tiene la provincia. Sin embargo, de cada 10 pesos que ingresan a la provincia 8 provienen del gobierno nacional por coparticipación o leyes especiales”.

Estrada agregó que esas condiciones diagraman “un problema estructural en Argentina donde toda la región norte no tiene infraestructura y eso impide que vengan empresas a invertir. La provincia no lo puede resolver las obras porque no tiene con qué hacerlo, de ahí viene la importancia de un gobierno con mirada federal”.

Con ese diagnóstico “hay que ayudar al gobierno nacional a que entienda cuáles son las prioridades para Salta, en base también a lo que pida el gobernador, y los 10 legisladores que tiene Salta tienen que estar convencidos de eso”, dijo.

El precandidato, que se describió como una persona que se considera capitalista, promotor del sector privado, señaló que se necesita una nueva visión del mundo laboral. “El sistema laboral hoy representa a los trabajadores del 60, discusiones en torno a la tecnología, son teman que tienen que avanzar”.