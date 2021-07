Escándalo en el Anual: suspendieron con 9 meses a un futbolista por una infracción

En un hecho sin precedentes en el fútbol salteño, Andrés Miranda, jugador de San Francisco fue sancionado con 9 meses, por una falta a destiempo el partido que disputaban San Francisco y San Miguel.

“Me parece una locura la sanción. Uno en un partido de fútbol no quiere lastimar a un colega, menos yo, que sé lo que se siente salir de una cancha al hospital”, expresó Miranda.

En el partido de la fecha 8° entre San Miguel y San Francisco, con triunfo del primero, el defensor Andrés Miranda cometió una falta de atrás a Marcos Botelli, quien tuvo que ser asistido y sufrió una grave lesión.

Miranda, en diálogo con InformateSalta aseguró que es muy injusto la decisión de la Liga de alejarlo del fútbol por 9 semanas. “El fútbol es un deporte de contacto y no tengo antecedentes de mala conducta”, dijo.

El jugador recordó la lesión que tuvo hace algunos años y no hubo pena. “Jugando el Federal B, me hicieron falta en un partido, perdí un riñón, tres costillas fracturadas y varios cortes en el ojo y no hubo sanción para mi agresor. No sé como se aplica el reglamento”, expresó.

Sanción

El Tribunal de Disciplina emitió un fallo sobre la situación: El jugador de San Miguel Marcos Botelli sufrió la rotura de tobillo y fue intervenido quirúrgicamente con respectivos tornillos a razón de la falta del jugador de San Francisco Miranda Andrés y fue sancionado a 9 meses.

El reglamento de AFA dice: que si no se comprueba la mala intención no se puede sancionar. Fue el caso de Tevez, cuando en una jugada lesionó y produjo la fractura expuesta de un rival y no fue sancionado.

En ese entonces la Asociación del Fútbol Argentino dijo: “en el caso de Tevez es difícil demostrar la mala intención” que exige el reglamento para aplicar una sanción de oficio que puede implicar una suspensión de cinco a 30 partidos contra el jugador que en una acción violenta cause daño al rival al punto de impedirle jugar por tiempo indeterminado.