Embarcación: Entregó al ladrón que le robó 9 veces pero lo liberaron

"El Negrito" Ruiz, un conocido vecino de Embarcación, tiene una confitería ubicada al frente de la Plaza San Martín a 100 metros de la comisaría de Embarcación y denuncia numerosos casos de inseguridad extrema. Le robaron nueve veces y reclama justicia.

UVCCanal10 de Embarcación dialogó con la víctima quien dijo conocer a los delincuentes y que todos son menores. Sobre esto y muy enojado con el accionar de la policía local aseguró, “yo lo capture una vez y lo entregue a la policía, él había confesado que habían robado junto a otros menores, porque todos son menores. La policía recuperó algunas cosas y los soltaron al momento. A los dos días volvió y destrozó las puertas de atrás de la confitería y robó de nuevo”.

El comerciante aseguró que la inseguridad es una problemática que afecta a todos en la localidad y que a pesar de saber quienes son los delincuentes y verlos pasar por el frente de la comisaría, nadie hace nada.

La persona que cometió el último robo, afirma es reincidente pero al ser menor la policía no actúa y agregó que el suyo no es un caso aislado ya que a todos los comerciantes les han robado, al respecto con un tono de angustia comentó: “Todos los días me entero, conversas con gente y te enteras de que les roban”.

Muy afligido por lo vivido el emprendedor espera que luego de haber sufrido nueve robos la justicia actúe y se proteja a los comerciantes de la localidad.