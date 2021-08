Una mujer organizó un baby shower, no fue nadie y reaccionó con un mensaje en Facebook que se hizo viral

Las cosas no siempre salen como uno lo desea o había planificado. En este escenario, pueden salir mejor o bien, peor. Sin embargo, la situación vivida por una ciudadana de la colonia Azteca en Mazatlán (México) demuestra que, en ocasiones, lo que parece ser un desenlace triste puede virar a algo conmovedor. E, incluso, tener un final más feliz que el que habíamos augurado como bueno.

La protagonista de esta historia es Marysol López, una mujer que vive en la región de Sinaloa y quien hace unos días organizó un baby shower para presentar en sociedad a su tercera hija que nacerá en algunas semanas. La mujer había preparado todo cuidadosamente para recibir a sus invitados y celebrar la inminente llegada de una nueva vida, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Y es que ninguno de los invitados (familiares de ella y de su esposo) se hizo presente en tan importante festejo y que con tanta emoción había preparado Marysol.

La publicación de Facebook en la que Marysol López relató lo ocurrido e invitó a la gente a disfrutar de la comida que había comprado para su baby shower frustrado. Foto: facebook.com/zayakitalopezPor: Foto: facebook.com/zayakitalopez

Final inesperado

Sin embargo, lejos de angustiarse y llorar, la futura mamá tomó una decisión que no tardó en viralizarse en las redes sociales. La mujer relató lo ocurrido en su perfil de Facebook y, en ese mismo mensaje, invitó a quienes desearan ir a su casa a buscar algo de toda la comida que había preparado para los invitados que nunca llegaron a su fiesta.

"Es niña". Marysol había preparado todo para contarle a su familia que su tercer bebé sería una nena. Pero nadie fue a la celebración. Foto: facebook.com/zayakitalopezPor: Foto: facebook.com/zayakitalopez

“Quienes gusten venir a comer, no importa que no traigan regalo. Solo no deseo que se quede la comida. Me dejaron como novia de rancho vestida y alborotada en mi baby shower. Quien guste venir, mande mensajito y les paso la dirección por in box”, escribió Marysol en su perfil de Facebook. Y acompañó la publicación con fotos de todas las mesas y decoración que habían quedado preparadas para el festejo.

Viral

La publicación de Marysol no tardó en expandirse en las redes y, en apenas algunas horas, fue compartida por más de 2.000 personas. Entre las reacciones y comentarios de la gente en esa misma publicación de Facebook no faltaron quienes criticaron a la mujer por haber organizado un festejo de ese tipo en el contexto de pandemia de coronavirus.

Pero la propia Marysol López destacó al medio mexicano Los Noticieristas que había tomado varios cuidados teniendo en cuenta la situación sanitaria, como reducir al máximo la lista de invitados, disponer de gel antibacterial y sanitizante. Y hasta había preparado cubrebocas como souvenirs de la celebración. “Me animé a publicarlo en mi perfil por mis amistades o conocidos, pero jamás pensé que tuviera un alcance así”, agregó al citado medio mexicano.

También en facebook, Marysol López agradeció a quienes estuvieron junto a ella en tan difícil momento. Foto: facebook.com/zayakitalopezPor: Foto: facebook.com/zayakitalopez

Días después, también en su red social, la mexicana volvió a agradecer a quienes la acompañaron en ese particular momento. “Doy gracias infinitas a Dios y a cada personita que estuvo a mi lado este día, recibí muchísimos mensajes con buenos deseos, otros muchos con malos, otros muchos muy crueles. Vi publicaciones que se compartieron solo con el fin de burlase y reírse de mí, y en otras vi buenos comentarios. La verdad, qué pena ver cómo les encanta hacer pedazos a las personas, cómo hay hombres hablando mal de mujeres. Pero, en fin a la gente nunca se le da gusto, y yo solo les deseo bendiciones a todas y cada una de ellas, les deseo que siempre estén bien de salud”, escribió la joven el 25 de julio. /TN