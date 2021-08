Florencia Peña furiosa: “soy p... y no creo que ninguno de los que me ataca no quiera que le haga uno”

Florencia Peña volvió a hablar del encuentro privado que tuvo con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, en mayo del 2020. "Yo soy una mujer inconveniente para el establishment", dijo.

La actriz habló con Jorge Rial, por Radio 10 y señaló que no tiene pensamiento de derecha. "Soy una actriz muy popular que tiene mucha llegada".

"Yo soy petera y no creo que ningún hombre de los que me ataca no quiera que le hagan un pete. No creo que a la mujer que tengan al lado le digan: mira a mi pete no", aseguró.

La conductora quedó dentro de la disputa acerca de las visitas “no esenciales” que había recibido Fernández en la cuarentena estricta. En los diferentes mensajes que recibió, se la acusaba de no cumplir con el aislamiento social preventivo que ella misma promovía desde las redes sociales, entre otras cosas.

Peña destacó que la reunión fue a las 11:30, que esperó durante una hora al Presidente y que tenía permiso. “Podía ir a esa reunión, como fueron tantos”, manifestó ayer en su programa Flor de Equipo.

Además remarcó el hecho de que las críticas se enfoquen en ella y no en otros hombres que también se encontraron con Alberto Fernández. “Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres. ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y se la agarraron conmigo? ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son? ¿Por qué esta misoginia que nos bancamos las mujeres?”.

“Lo que hice ni siquiera fue por mí, porque tenía trabajo y tenía trabajo por delante, pero nuestra industria estaba muerta, como sigue estando muerta, venía de meses de estar muerta. No hice nada malo. No entiendo este ataque. No me lo merezco y necesitaba aclararlo. Nada más”, concluyó. /Minuto Uno