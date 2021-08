Le pegaron 9 tiros a la camioneta de una joven: "Eso te pasa por roba maridos"

Una situación de terror vivió en la noche del pasado martes una joven de 28 años, cuando desconocidos atacaron a tiros su camioneta en una calle del barrio Hospitales de la ciudad de Rosario (Santa Fe), dejando nueve impactos de bala en el vehículo. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Aparentemente, el objetivo del ataque fue amedrentar a la dueña de la camioneta, ya que los agresores dejaron un mensaje que vincula el atentado con cuestiones sentimentales. Lo cierto es que todo el barrio entró en pánico por los disparos que retumbaron en la noche.

La escena tuvo lugar en la calle Dean Funes al 1700. Allí, la camioneta Ford Kuga perteneciente a una mujer -cuya identidad se reserva- fue baleada cerca de las 21.30 del martes pasado.

Según fuentes policiales, la mujer escuchó los tiros y enseguida salió de su casa para averiguar lo que estaba pasando. Los vecinos le dijeron que desde una Renault Duster habían disparado contra su vehículo estacionado.

De acuerdo a los voceros, la camioneta Kuga presentaba nueve orificios de bala, algunos en la carrocería y otros en el parabrisas y las ópticas del rodado. Lo curioso es que después de disparar los agresores dejaron un papel con un mensaje dirigido a la dueña que decía "esto te pasa por roba maridos".

Según publicó Perfil, la mujer negó un problema sentimental y dijo desconocer los motivos del brutal ataque. "Yo no tengo problemas con nadie", respondió ella primero, aunque después contó que días atrás había tenido un inconveniente con "un chico" por el que terminó detenida.

No quiso dar mayores detalles sobre aquel episodio y sólo se limitó a contar que él le "tiró tiros" en su casa y que ella salió en "defensa propia". "Ese es el único problema que puede haber, pero no estoy segura de que haya sido él", apuntó la mujer.

Consultada por el vínculo con esa persona, respondió que ella "no" era la ex pareja de él. "No sé por qué pasó esto", agregó.

Sobre el cartel con el mensaje que dejaron en su camioneta dijo que no lo vio "porque se lo llevó la Policía". "Yo llamé a la Policía a las 9.30 y vinieron recién a las 11 de la noche porque no encontraron la dirección", respondió.

La mujer también contó que en el barrio hay cámaras de seguridad y que el ataque podría haber sido filmado. "Hay cámaras que deben haber capturado ese momento. Le voy a preguntar al vecino que las tiene. Me dijeron que fue una Renault Duster oscura", señaló.