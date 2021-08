"Me hubiera gustado sentir una última ovación"

El futbolista argentino Lionel Messi rompió en llanto al inicio de su conferencia de prensa de despedida del Barcelona este domingo, y aseguró que nunca pensó que se iría del club español. “Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, dijo en la sede del club, en la que estuvo acompañado por su familia, sus compañeros y también algunos compañeros como Xavi y Puyol, informó TN.

“Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia”, dijo el jugador de 34 años, siempre dejó en claro que nunca quiso irse.

“Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso”, sentenció el futbolista, en una conferencia de prensa a la que acudieron su familia, sus compañeros hasta ahora y la directiva del Barça.

“El año pasado -continuó- cuando se armó todo aquello del burofax sí estaba preparado, pero este año no”, dijo Messi, que confesó sentir “mucha tristeza porque me tengo que ir del club al que amo”.

El año pasado “no quería quedarme y lo dije. Este año sí quería quedarme y no se pudo”. A Messi le habría gustado despedirse de otra manera: “Me habría gustado hacerlo con gente en el campo con una ultima ovación y mucho cariño”.

“Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir”, sentenció Messi, evitando reproches a la directiva del club, pero negando que rechazara bajarse más el sueldo. ”Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada”, aseguró.

El planeta fútbol esperaba con impaciencia el discurso de Messi desde el anuncio el jueves de su partida del Barça, cuando su renovación parecía encarrilada.

El argentino recibió una ovación durante la rueda de prensa de los periodistas que se pararon en señal de respeto. El jugador les prometió a sus tres hijos “que después de unos años volverán a Barcelona y así lo haré”. Messi manifestó su deseo de poder “volver a formar parte de este club” y de “que le pueda aportar algo”.

Ahora todos los caminos parecen llevar al crack argentino al Parque de los Príncipes. Según el periódico francés Le Parisien, un acuerdo entre el PSG y el argentino podría alcanzarse en horas. El periódico L’Equipe evocó por su parte un “contrato récord” de tres años, “con un salario anual de 40 millones de euros”.

Messi podría firmar por dos temporadas más una tercera opcional. Hacerse con los servicios del argentino supondría un golpe sobre la mesa del PSG, propiedad de los qataríes, que aún no lograron llevar al club al título de la Liga de Campeones, a pesar de la constelación de estrellas fichadas desde su llegada.

Messi no llegaría desde luego a terreno desconocido en el vestuario del PSG. Con Neymar coincidió en el Barça y acaba de pasar unos días de vacaciones con él en Ibiza. Por no hablar de su compañero en la ‘Albiceleste’ Ángel Di María.El propio técnico del PSG es también argentino, Mauricio Pochettino.

Las frases más importantes

“Estoy bloqueado. No me sale nada. Es muy difícil para mí”.

“No estaba preparado para irme”.

“Este año quería quedarme”.

“No puedo estar más orgulloso de lo que viví en esta ciudad”.

“Le prometí a mis hijos que vamos a volver porque esta es nuestra casa”.

“Di todo por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta el último”.

“Me voy más que conforme”.

“Me hubiese gustado irme de otra manera”.

“Nunca imaginé mi despedida. Me hubiese gustado hacerlo con gente, en la cancha. Haber escuchado una última ovación”.

“Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club”.

Todo el auditorio lo ovaciona de pie y ahora comienza a contestar preguntas.

“Estaba todo arreglado, pero por el tema del fair play de LaLiga no se pudo hacer”

“Tengo claro que hice todo lo posible para seguir en el club. Desde mi parte hice todo lo posible para quedarme, pero no se pudo”

“No caigo aún que tengo que dejar el Barcelona y cambiar mi vida por completo”

“Es un cambio duro, sobre todo para mi familia. Es empezar de cero”

“Es un cambio difícil, pero nos vamos a adaptar”

“El PSG es una posibilidad, pero a esta hora no tengo nada cerrado. Hubo muchos clubes interesados, pero aún no hay nada cerrado”

“Este es el final en este club y ahora empieza otra historia”

“Siento mucha tristeza por irme del club que amo”.

“El año pasado quería irme, pero este no, por eso siento una gran tristeza”.

“La gente se va a acostumbrar a un equipo sin Messi. Va a ser raro, pero al final todo se acomoda”.

“Estaba convencido de que iba a seguir, de hecho nunca fue un problema mi contrato”

“Todos teníamos claro de que los números iban a cerrar. Siempre fuimos sinceros con los hinchas. De mi parte puedo decir que nunca engañé a la gente”

“Cuando me enteré la noticia fue un baldazo de agua fría. Todavía lo estoy asimilando. Cuando me vaya de acá, va a ser más difícil todavía”.

“Afortunadamente voy a seguir jugando al fútbol y eso me ayudará a superar la situación”.

“Quiero seguir ganando títulos y quiero superar a Dani Alves, que estoy muy cerquita”

“La foto con los jugadores del PSG es una boludez. Habíamos arreglado para vernos con los chicos argentinos y al final terminamos en la casa de Ney”

El fair play, la traba para Messi no siga en el Barcelona

La negociación no prosperó, según explicó el presidente Joan Laporta, porque no pueden “hipotecar el futuro del club” para contener al delantero y además tampoco quieren un enfrentamiento más profundo con Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, por el límite presupuestario que deben respetar.

En el medio quedó trunco el sueño de verlo con el Kun Agüero, para pasar los últimos años de carrera con su mejor amigo en Barcelona y repetir así las conquistas del Sub 20 en 2005, el oro olímpico en Beijing 2008 y la reciente Copa América.

Caminar por las calles de Barcelona no será lo mismo. La referencia en cualquier esquina es Messi. Su figura ocupó cada rincón. Leo Messi debutó con el Barça en un partido amistoso en Oporto, el 16 de noviembre de 2003, con solo 16 años y bajo las órdenes de Frank Rijkaard. Los casi 18 años posteriores a ese debut estuvieron llenos de momentos memorables no solo para los aficionados culés, sino para el mundo del fútbol.

Y es que el palmarés del rosarino habla por sí solo: Messi ganó diez títulos de Liga, cuatro de Champions League, siete de Copa del Rey, ocho de Supercopa de España, tres del Mundial de Clubes y tres de Supercopa de Europa para sumar un total de 35 trofeos con el Culé.

Además, el delantero deja el club catalán como el jugador que más veces vistió su camiseta (778) y como el máximo goleador de la historia de la institución (672 tantos), lo que a su vez le valió para superar el récord de Pelé en un mismo club (el brasileño anotó 643).

Hablar de la era de Messi en el Barça es hablar también de récords, la mayoría de los cuales se vislumbra casi imposible de superar. El rosarino se marcha como el máximo goleador de la historia de LaLiga con 474 tantos, el jugador con más Balones de Oro y más Botas de Oro (seis en los dos casos) y como el primer futbolista capaz de marcar cinco goles en un partido de Liga de Campeones (contra el Bayer Leverkusen en 2012).

La despedida de sus compañeros

Lo dijo el mismo Sergio Busquets, en sintonía con Gerard Piqué, ya “nada será igual” mientras en París, su amigo Neymar lo espera con los brazos abiertos para tratar de conquistar la Champions League, en un equipo lleno de estrellas.

“Llegaste siendo un niño y te vas siendo el mejor jugador de la historia, habiendo hecho crecer a este club a la altura que le corresponde y haciendo historia en lo individual y colectivo”, posteó Busquets en su Instagram.

“Ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el club, dejarás de vestir la camiseta del Barça. La realidad, a veces, es muy dura”, expresó Piqué por la misma vía.

En París Saint-Germain ya lo esperan

Si firma con el PSG, Messi no solo compartirá equipo con Neymar, con el que construyó una gran relación durante su paso por Barcelona. En el conjunto de la capital francesa también están Leandro Paredes y Ángel Di María, compañeros en la reciente consagración del seleccionado argentino en la Copa América, y el entrenador santafesino Mauricio Pochettino.

El plantel del PSG, en el que también está Mauro Icardi, es una constelación que cuenta además con el delantero francés Kylian Mbappé (pretendido por Real Madrid), el volante italiano Mauro Verratti y el defensor brasileño Marquinhos, entre varios otros.

Para esta temporada, por si fuera poco, contrató a Ramos, al defensor marroquí Achraf Hakimi, al arquero italiano Gianluigi Donnarumma y al volante neerlandés Georginio Wijnaldum.

En la capital francesa todos aguardan para ver si la información de los últimos días brindada por los medios locales se concretará finalmente: contrato por dos años con una opción de otra temporada. Habrá que estar atentos: a las 7 de la mañana, Messi le hablará al mundo.