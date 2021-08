Florencia Peña derritió Instagram posando en ropa interior

La actriz viajó a Salta e hizo suspirar a sus seguidores con un look muy jugado.

Florencia Peña cautivó a sus seguidores de Instagram vistiendo una campera de cuero y un corpiño de encaje con parte de abajo de animal print.

La actriz viajó a Salta, de donde es su pareja, Ramiro Ponce de León. Su look haciendo trompita, con campera de cuero y una tanga de animal print hizo suspirar a los fanáticos. Cuenta con más de cinco millones y medio de followers en Instagram.

El posteo hizo arder la red social y no tardó mucho en superar los 150 mil me gusta. Además de las múltiples bombas, corazones, fuegos, aplausos y caritas enamoradas, los seguidores se encargaron de brindarle todo el cariño en los comentarios.

“Hermosa”, “Diosa”, “Quién pudiera”, “Sin palabras”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron. Pero también aparecieron los haters, que la juzgaron y le recordaron sus visitas a Olivos, algunos hasta insultándola.

La ex “Casados con Hijos” podría volver a desactivar los comentarios, tal como lo hizo con algunos posteos anteriores, para evitar mensajes ofensivos.

Florencia Peña encandiló a sus seguidores en Instagram.(Instagram/@flor_d_p)

Su descargo tras la difusión de las visitas a Olivos

Florencia Peña visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta que rigió desde marzo de 2020. La reunión tenía como objetivo hablar del trabajo de actores e ir pensando distintos protocolos para que la actividad regresara.

Florencia Peña se defendió en su programa.Florencia Peña. Foto: captura pantalla



¿”Yo tengo que aclarar que no soy el gato del presidente? ¿Yo tengo que hoy salir a aclarar un mi propio programa que no soy la petera del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el gato del presidente, ¿de verdad?”, expresó furiosa en su programa.

“Estábamos desesperados. No sabíamos que iba a pasar. Yo no tengo nada que ocultar”, comentó la conductora de Flor de Equipo. “Dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera”, disparó. /Vía País