Confunden a una candidata de Neuquén con Isabel Macedo

Luciana Ortiz Luna es médica y pre candidata a diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se celebrarán el próximo 12 de septiembre. Y aunque cobró cierta notoriedad en Neuquén el año pasado por contar con crudeza en sus redes sociales la situación extrema que se vivía en los hospitales en el momento más álgido de la pandemia de coronavirus, hay quienes la confundieron con otra persona pública.

A través de sus redes sociales, Ortiz Luna compartió un gracioso video en el que respondía preguntas en Tik-Tok acerca de sus propuestas, pero hubo una que la sacó de la arena política y la llevó a una inesperada: “¿No es la de ‘Floricienta’, Delfina?”, le consultó un usuario.

Con humor, ella respondió: “Si mal no recuerdo, se refieren a la actriz Isabel Macedo. No, no soy yo. La verdad es que tiene muy lindos trabajos y además me parece que es la esposa quien alguna vez fue gobernador de Salta”, señaló en referencia a Juan Manuel Urtubey.

Y aclaró: “Pero no, soy solo médica, médica de emergencias y soy de Neuquén”.

El video fue compartido por la propia pre candidata, que aprovechó a mencionar a la actriz al pie de la publicación: “¿Isabel Macedo, nos parecemos?”