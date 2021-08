6 mejores lugares para trabajar en América Latina 2021

¿Buscas empleo? estas son hoy las 6 mejores empresas para trabajar en América Latina.

Las propuestas de valor que ofrecen empleadores como Mercado Libre, 3M y Novo Nordisk están alineadas con las preferencias y expectativas de los trabajadores y la idea que se tiene sobre el trabajo ideal.

Las grandes empresas han redefinido el nuevo modelo laboral en un año sin precedentes. Los resultados de los análisis que pudimos recoger en empleotips.com muestran que, las empresas que tratan bien a sus empleados en los momentos más difíciles, atraen más talento y si bien la remuneración sigue siendo uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un empleador, definitivamente ya no es lo principal para atraer, retener y comprometer a los más capacitados.



Veamos cuales son las empresas y las condiciones que ofrecen:

1- DHL Express

Ubicación: Argentina, Bolivia, Brasil, Central América & Caribbean, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay

Área: Transporte

DHL Express es una empresa líder especializada en transporte internacional y servicios de mensajería Express. Es luna de las redes globales más rápida entre continentes, con mayor cobertura, frecuencia de vuelos propios y comerciales, con asesoría directa en Aduanas.

DHL se integra a las principales plataformas digitales. Esto te permite automatizar la gestión de tus envíos internacionales.

Envíos en tiempo express y recolecciones fuera de horario de oficina.

Facilidades y opciones para pago de derechos e impuestos.

Soluciones para facilitar retornos y devoluciones.

Herramientas digitales para programación de entregas y seguimiento de los envíos: On Demand Delivery

Tarifas adaptadas al E-Commerce.

Puestos de trabajo demandados:

Los puestos dentro de Deutsche Post y DHL son tan diversos como las personas que los cumplen. Por lo tanto, puede tener varios caminos profesionales dentro de DHL.

Por ejemplo, puede comenzar como gerente de ventas júnior de un país y, finalmente, convertirse en vicepresidente de ventas & marketing de una de sus sedes regionales, o bien, pasar de ser un practicante en gestión de talentos a ser el jefe regional de recursos humanos de alguna de sus divisiones. Entre las ofertas encontraremos:

Almacenamiento, manipulación y distribución de mercancías

Transporte de mercancías

Conductores y couriers

Ingeniería y mantenimiento

Soluciones de cadena de suministro

Aduanas, seguridad y seguros

Salud, seguridad y medioambiente

Pilotos y operaciones aéreas

Además de garantizar que se recompensa su trabajo con una tarifa competitiva se ofrecen programas de liderazgo divisional y programas de capacitación funcional en todas las unidades de negocio, con el fin de satisfacer necesidades específicas de desarrollo

My Talent World es el sistema de Deutsche Post DHL Group que proporciona respaldo al grupo para la selección de personal y la capacitación a nivel global, además de los procesos de desempeño y talentos.

Certified es una iniciativa global de grupo, enfocada en la participación de los empleados y el cambio cultural para lograr la excelencia y la calidad de servicio. Gracias a esta capacitación, adquirirá las habilidades y el conocimiento necesarios para satisfacer a los clientes.

En todas las divisiones, las iniciativas de recompensa reconocen el aporte que hacen los empleados regularmente, p, ej., el empleado del mes.

2- Mercado Libre

Ubicación: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay

Área: Tecnologías de la información

La empresa argentina líder en comercio electrónico en América Latina, continúa su expansión tras haber logrado que 2020 fuera su mejor año desde su origen.

La empresa ecommerce crece y busca diariamente nuevos talentos. La multinacional precisó que aspiran a incrementar su plantilla general por lo que pretenden que el nuevo personal cuente con intenciones de trabajar en equipo, vivir los cambios como oportunidades y promover un excelente clima de trabajo.

Puestos de trabajo ofrecidos:

Diseñadores web

Especialistas en ciencia de datos

Ingeniero back-end

Ingeniero front-end

Gerente de sustentabilidad

Un supervisor de ambiente

Un supervisor de auditoría interna para tecnología

Supervisor de planificación y análisis financiero

Gerente de auditoría de compliance fintech

Analista de crecimiento

Analista senior de adquisición de vendedores

Analista senior de cuentas digitales MKT

Analistas de transporte

Analistas de routing

Supervisor de calidad para mercado envíos

Analista de control de negocio

Ya con menor oferta, en último lugar aparecen otros de rubros variados, como por ejemplo:

Analistas senior de productos para Mercado Pago y marketplace

Analistas de medio de pago

Gerentes de negocios para Mercado Pago

Supervisor de negocios QR

Los aspirantes a los trabajos deberán inscribirse en la página de empleos de Mercado Libre dónde podrán optar por la especialidad requerida, buscando las oficinas más cercanas dentro de las cuales se requiere personal.





3- Scotiabank

Ubicación: Central América & Caribbean, Chile, México, Perú, Uruguay

Área: Servicios financieros y seguros

El banco Scotiabank es una de las cinco empresas bancarias más grandes de Canadá. Se posiciona además como el tercer banco por el volumen de sus activos (después del Royal Bank de Canadá y el TD Bank Financial Group).

Puestos de trabajo requeridos:

Analista de nómina

Representantes de servicios

Analistas de cobranzas

Funcionarios de negocios

Promotor de servicios

Especialistas en ofertas de valor

Asistente de relaciones

Asesores financieros

Otros…

Para poder aplicar las vacantes y mandar tus datos, tienes que ingresar al sitio web oficial de la empresa donde podrás apreciar puestos de trabajo disponibles y actualizados.

Scotiabank obtuvo la 6ta posición en la lista de los “Mejores lugares para trabajar de América Latina” (Best Workplaces in Latin América ™) 2021, reconocimiento otorgado por Great Place to Work, la autoridad mundial en cultura del lugar de trabajo.

En momentos tan retadores a nivel global, el Banco ha sido considerado para este ranking regional por estar entre las posiciones más altas en las listas nacionales de Best Workplaces en México, Perú, Chile, el Caribe, América Central y Uruguay.

4- 3M

Ubicación: Bolivia, Brasil, Central América & Caribbean, Chile, Ecuador, México, Perú

Área: Comercio/Retail

3M es, sin lugar a dudas, una de las multinacionales más importantes del mundo. Esta compañía de fabricación, producción, distribución e investigación en tecnología es una de las compañías de tipo multinacional más fuertes de toda la región.

De acuerdo a un reciente estudio realizado por la National Society of High School Scholars (NSHSS), la multinacional 3M ocupa el primer lugar en la mente de los millennials como la compañía preferida para trabajar, desplazando este año a Google hacia un segundo puesto.

Puestos de trabajo solicitados:

Recursos Humanos

Mercadotecnia y Comunicación

Tecnología de la Información (TI)

Ingeniería: Corporativo

Ingeniería: Manufactura/Calidad

Investigación y Desarrollo

Finanzas

Ventas

Compras y Operaciones

3M proporciona herramientas, oportunidades y apoyo a las personas que buscan liderazgo. Por ello, cuentan con una política de “hire to retire”, basada en contratar a los colaboradores bajo el convencimiento de que el talento que incorporan crecerá en conjunto con la compañía.

Cabe resaltar que en el 2016, 3M fue considerada en el Ranking Great place to Work como una de las empresas más admiradas en el Perú, desde el enfoque del mejor lugar para trabajar entre los talentos jóvenes.

5- Teleperformance

Ubicación: Argentina, Central América & Caribbean, Colombia, México, Perú

Área: Servicios profesionales

La compañía ha lanzado un nuevo modelo de trabajo en remoto que hoy desarrollan alrededor del 80% de sus trabajadores. De hecho, Teleperformance prevé que tras la pandemia al menos el 40% del negocio se realice desde casa, lo que supone una revolución para un sector en el que el teletrabajo estaba por debajo del 2% antes de la crisis.

Principales puestos de trabajo ofrecidos:

Supervisores de venta

Representantes de ventas telefónicas

Teleperformance, que forma parte de las 103 empresas en España certificadas como Top Employers 2021 y que también cuenta con las certificaciones Great Place to Work y Great Place to Work for Women.

6- Novo Nordisk

Ubicación: Argentina, Brasil, Central América & Caribbean, Colombia, México

Área: Salud

Novo Nordisk es una compañía global de cuidados sanitarios con más de 90 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes. Esta herencia le ha dado la experiencia y la capacidad adecuadas para ayudar a las personas que padecen otras graves patologías crónicas: hemofilia, trastornos del crecimiento y obesidad. Novo Nordisk tiene su sede central en Dinamarca, emplea a unas 41.000 personas en 75 países y comercializa sus productos en más de 180 países.

Puestos de trabajo más solicitados:

Finanzas

Sistemas

Recursos Humanos

Estudios Clínicos

Monitoreo Médico

Ventas

Novo Nordisk es una de las 100 mejores empresas europeas para trabajar, según Best Workplaces 2016 Europa, un estudio de certificación internacional que analiza el clima laboral de las compañías principalmente mediante encuestas a sus empleados. La multinacional danesa ha obtenido la posición 14ª en la categoría de “organizaciones multinacionales”.