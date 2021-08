Alberto Fernández se refirió a su pelea con Cristina Fernández de Kirchner

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó en el ciclo de entrevistas denominado "Caja Negra", conducido por Julio Leiva. Este segmento de Filo News se caracteriza por ser distendido y alejarse un poco del formato convencional de pregunta y respuesta, y es por ello que dio lugar a que Fernández respondiera todo tipo de preguntas.

Al ser consultado por su relación con Cristina Fernández de Kirchner, el presidente se refirió a cómo se lleva en la actualidad con la vicepresidenta, teniendo en cuenta las internas existentes dentro de las diferentes alas del justicialismo.

"En lo personal, Cristina es muy importante para mí. Cristina tiene que ver con algo humano. A la familia Kirchner la quise mucho y siempre la he querido. Y durante dos años estuve peleado con la mujer de Néstor. Eso para mí fue un dolor incalculable", expresó.

El mandatario no dudó y habló acerca de la época en la que estuvo distanciado de la expresidenta de la Nación. "Gran parte de mi enojo lo sostengo porque políticamente había cosas que no me gustaron, pero a mí dolía mucho estar enojado con Cristina", dijo.

"Yo le doy un lugar singular porque nos reencontramos, ella confió en mí y jamás la voy a defraudar. Ella tiene en mí presente un lugar preponderante. Con ella rescaté mis afectos a la familia Kirchner", añadió.

Por otro lado, con el fin de distender la conversación, el conductor le preguntó cómo la tiene agendada en el celular e intentó indagar sobre ese tipo de detalles. Allí, Alberto Fernández respondió que la tiene agendada como "Cristina Kirchner" y, además dijo que "ella siempre tiene un secretario que le atiende los teléfonos. Se queja de mí porque dice que soy muy accesible y que le atiendo a todos".