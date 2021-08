La Copa Salta se inicia el 18 agosto con 36 equipos

La próxima semana comenzará a rodar la pelota para los 36 equipos de la provincia por el Torneo de Copa Salta. Serán partidos eliminatorios, de ida y vuelta. Ya están los nueves ligas con sus equipos clasificados.

Finalmente, se dieron a conocer todos los clasificados y se definieron los cruces. La Liga Salteña se enfrentará ante Liga de Güemes. En esta zona los equipos capitalinos tendrán los siguientes partidos: 135 Viviendas vs. San Antonio, Sao Caetano vs. Camioneros Argentinos, Pellegrini vs. La Tablada y Juventud Antoniana vs. Redes de la Patria.

Zona A- Liga del Bermejo vs Invitados: Atlético Independiente de Yrigoyen Social, Deportivo Estación Oran, Social y Deportivo Ferro de Colonia, Gimnasia y Tiro de Oran, Aviación, 8 de Septiembre, Unión Güemes, Peñarol.

Zona B- Liga Antena, Liga Rosario de la Frontera y Liga Metanense: Juventud Unida de Trancas, Deportivo San Antonio, Villa Beba, Sportivo San José, Deportivo Quebrachal, Deportivo Galpón, Deportivo YPF, Club Progreso, Deportivo Talleres, Atlético Vialidad, Deportivo Güemes y Esc. Futbol Quebrachal.

Zona C-Liga Valle de Lerma y Liga Calchaquí: Rivadavia de Molinos, Juan Pablo Segundo, Club Juventud Unida, Deportivo San Bernardo, Club Deportivo La Merced, Club Atlético Olimpia Oriental, Libertad de San Carlos y Chacabuco.

Zona D-Liga Salteña y Liga Güemense: 135 Viviendas, Sao Caetano, Club Atlético Pellegrini, Centro Juventud Antoniana, Club Atlético San Antonio, Club Argentinos Camioneros del Norte, La Tablada y Redes de la Patria.