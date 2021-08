Acusan a un candidato a concejal de estafador

Una familia salteña presentó una denuncia ante la Fiscalía Penal N°2 contra el candidato a concejal en 3° término de la lista 307 “Lealtad Peronista”, Cristian Cecilio Álvarez, por el supuesto uso ilegal de la dirección de su domicilio para llevar adelante una serie de presuntas estafas a financieras y demás, razón por la cual también dieron aviso al Tribunal Electoral de la Provincia.

Según explicaron los damnificados, el sujeto en cuestión alquiló hace aproximadamente 15 años una habitación en la vivienda de la familia, que luego abandonó intempestivamente sin cumplir con el pago correspondiente a dos meses. “De un día para el otro se fue con su ropa, y nunca más pagó los dos meses que debía”, expresaron.

“Nos sentimos totalmente vapuleados, perjudicados, nos han invadido en nuestra casa, nos han estafado y es una persona pública”

Pero no todo acaba allí. Luego de un tiempo empezaron a llegar al domicilio cartas de diferentes entidades sobre deudas que Álvarez había contraído pese a que desde un primer momento informaron que el deudor ya no vivía en la propiedad. “Cada vez que venían del correo, les informaba que esa persona ya no vivía aquí hace muchísimos años”.

Sin embargo, comentaron que fueron notificados por parte de un juzgado sobre el embargo preventivo de bienes de su domicilio por una deuda que había adquirido Álvarez, de aproximadamente 750 mil pesos. “Nos dicen que había declarado este domicilio legal, que el juez había dictaminado el embargo de bienes porque no había forma de cobrarles”.

Tras asesorarse con un abogado, la familia llevó adelante su propia investigación, y tomó conocimiento que la deuda tomada era con una financiera, donde para lograr obtener un crédito habría presentado documentación apócrifa con el domicilio legal de su vivienda, más facturas de servicios. “Es un daño y un perjuicio desastroso”, explicaron.

Y si algo le faltaba, al tratar de dar con su paradero, se dieron con la sorpresa que el sujeto en cuestión es candidato a concejal. “Yo quisiera que a este estafador le saquen la máscara y que se sepa porque personas como estas no pueden dirigir una provincia o un pueblo, no pueden llegar a ser concejales”, dijo.

“Deberían averiguar qué tipo de personas son las que se postulan para ser candidatos a algo en el gobierno”.

Además supieron que Álvarez es miembro de una reconocida fundación cuyo fin es ayudar a la gente en situación de calle. “Es vergonzoso, no sé con qué aval moral puede ser todas esas cosas”, se quejó.

Por último, explicaron que si bien las vías legales ya están agotadas, su fin es que el pueblo sepa quién es Álvarez. “La denuncia está hecha yo lo que quiero es que el pueblo sepa la clase de gente que sube a la política para después manejarnos y hacer las estafas en mayor escala”, concluyó.