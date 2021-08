Biella emitió su voto

El candidato a Diputado Provincial Bernardo Biella, por Salta Independiente, emitió su voto en el Colegio Magnus ubicado en Av. Reyes Católicos 1540.

"Esta mañana temprano fui a la clínica a ver mis pacientes y de ahí hice una recorrida, temprano las escuelas que vi en el centro tenían poca afluencia de votantes. Ahora empezó a aumentar, no se ve un gran festejo ni algarabía, el poder Ejecutivo y legislativo responden al oído de las urnas"

Respecto al porcentaje de votantes hasta el momento, dijo "Falta mucho movimiento, en la escuela de Atocha recién dieron la luz. Desde las 8 de la mañana estaba la gente afuera esperando ingresar a las 11. Ahora empezaron a trabajar"

Respecto a las personas con temperatura, el Doctor consideró que es lo correcto, ya que el hecho de tener una temperatura elevada indica una infección.

"Yo quisiera que voten todos. Pero tener temperatura uno no puede entrar a trabaja, no puede entrar a la escuela por ende no puede entrar a votar" concluyó.