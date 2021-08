Julián venció el cáncer y hoy puede jugar nuevamente a la pelota

Julián es un joven deportista salteño que superó un cáncer llamado Linfoma de Hodgkin, diagnosticado hace 8 años cuando apenas tenía 15 años.

"La pase mal. Hice quimioterapia y rayo, fue un año de inactividad, me moría por jugar a la pelota. Pude pasar todo esto y me siento más vivo que nunca" dijo por Somos Noticias.

En cuanto a la enfermedad, contó que cuando se la diagnosticaron su familia y él desconocían por completo la enfermedad, que tienen que ver con la inflamación de gánglios en el cuello y en otras partes del cuerpo.

"Se manifestó en el cuello, me estudiaron y era un cáncer. Me había tomado pulmones, parte de la pélvis, estaba bastante avanzado, un grado 4. Pero gracias a Dios y poniendo mucha fuerza, pude pasar todo este tiempo"

El joven recordó que los médicos le avizoraban un panorama poco alentador y hoy creen que su recuperación fue un milagro

"Siempre confié en Dios, soy muy creyente, Dios me dio su mano y me sacó el fondo. No se lo deseo a nadie, en el hospital vi mucho chicos con ese problema, la verdad es difícil para cualquier persona, hay que poner de su parte y confiar en Dios"

Hoy Julián juega para el club Villa San Antonio.