Aguaray otra vez en la polémica, el intendente electo está involucrado en el escándalo del IFE

Se trata de Guillermo Alemán, el presidente del Concejo Deliberante, quien se encuentra imputado por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia. Será el sucesor del polémico "Quique" Prado. El domingo pasado Aguaray eligió intendente debido a que se encontraba intervenido por la participación de Prado en el robo de caños del gasoducto NEA.

El intendente electo explicó en Nacional que hace 15 años trabaja en el municipio de Aguaray y se dedicó a los trámites de ANSES y de AFIP. "Cuando hay un programa que ya se viene haciendo, es fácil porque ya hay instructivos, hay una forma de hacerlo, la gente viene al Concejo y yo les hago el trámite a todos”, dijo.

En cuanto al IFE, Alemán aseguró “en ese tiempo, no había ningún tipo de instructivo y hasta la misma gente de ANSES y de la comisión de pensiones pedían, porque les pasaba el instructivo para que lo hagan. Acá en Aguaray yo era el único que hacía ese trámite, porque nadie se animaba. Hice un poco más de 1.500 trámites acá, que salieron para cobrar. En ese tiempo cuando empieza, a fines de marzo del 2020, ahí hago el instructivo con mis datos personales, y siempre utilizo los mismos, porque conozco el sistema y sabía que en ningún momento iba a cobrar", explicó.

"No es que haya intentado cobrar el IFE, hice el instructivo y ese instructivo se encuentra publicado en la página oficial del Concejo Deliberante con fecha del 29 de marzo del 2020. Eso fue presentado en la Justicia de mi parte. No lo hice sin querer, como dicen, lo hice porque sabía que no iba a comprar, sabía que no me iban a aprobar", sostuvo.

"Estoy esperando el sobreseimiento de mi causa, porque es diferente a los casos. Cuando el Juez me pregunta si iba a nombrar un abogado particular le dije que no porque no oculto nada", aseguró.

Consultado sobre qué haría si fuese condenado, informó que desde el Juzgado le dijeron que la pena sería trabajo comunitario por lo que continuará con el cargo de intendente independientemente del resultado de la causa.