Intentó matar a su ex pareja delante de su hija y se dio a la fuga

A poco mas de una semana del terrible femicidio, seguido de suicidio ocurrido en B° El Tribuno, conocemos la historia de otra joven salteña que vive un calvario en manos de su ex pareja y padre de su pequeña de 3 años.

Según relata la mujer, que reside en V° Chartas días atrás el sujeto, al que identifica como Adrián Dajer de 26 años se presentó en el domicilio para reintegrar a la hija que tienen en común. Momento que aprovechó para recriminarle por una nueva relación sentimental.

"Se enteró que estaba frecuentando a alguien. Abrí la puerta, pasó mi hija y él se metió, agarró un cuchillo y me dijo que me iba a matar. Lo enfrenté, le quise sacar el cuchillo y con la otra mano comenzó a pegarme piñas en la cara, me tiró dos puñaladas que pude esquivar, a todo eso mi hija gritaba desesperada"

La joven de 25 años, presa de la angustia e impotencia, dijo a El Tribuno "Él me miró, abrió la puerta y se fue caminando como si nada"

Según lo relatado por la víctima, no es la primera vez que el prófugo ejerce violencia de género en su contra. "En noviembre de 2019 fue detenido por lo mismo, la policía lo carátula como "intento de homicidio'. En ese momento entró con un arma blanca, yo estaba con mi pareja, rompió la puerta de ingreso y comenzó a amenazar. Llegó la policía y se lo llevaron, estuvo detenido 15 días y lo soltaron".

Tras el último hecho de violencia la joven aseguró que ya radicó la denuncia policial en la comisaría de Lola Mora. A todo esto contó que el agresor vía mensajes la siguió hostigando.

"¿Para qué me llamás? Querés deshacerte de tu hija así te vas con tus machos. Me puso, en realidad yo nunca lo llamé, no tengo ni voy a tener ninguna intención de hacerlo", expresó la víctima.