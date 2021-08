Villada se puso a disposición para esclarecer el accidente fatal de la Circunvalación Oeste

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se refirió al trágico accidente en el que murieron dos menores de edad en la Circunvalación Oeste. Al respecto, contó que una de las jóvenes fallecidas era hija de una mujer que trabaja en el Ministerio que el conduce, más precisamente en la Secretaría de Trabajo. “Lo primero es expresar toda nuestra solidaridad a las familias que perdieron a dos jóvenes, muy chicas, nuestra verdadera indignación con lo que pasa con los accidentes de tránsito, tenemos que cambiar esa realidad, no más muertes en ese sentido”, dijo a Telefé Salta.

En este sentido, aseguró que hasta que la justicia no se expidió al respecto, desde el gobierno provincial no podrían expresarse sobre lo ocurrido, principalmente porque hay menores de edad involucrados.

“Como gobierno vamos a hacer absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance para que se haga justicia. Si hubo un hecho, si hubo un problema, todos han sido víctimas de la imprudencia, de la velocidad y esto no debe ocurrir”, indicó.

Finalmente, manifestó su acompañamiento a las familias y dijo entender la indignación. “También hay muchas cosas que se están diciendo que no son así. Somos un gobierno que busca la concordia, no queremos pelear y utilizar los micrófonos, no es ese el camino. Tengan la seguridad que se va a generar todo el marco necesario para que la justicia haga lo que tiene que hacer”, concluyó.