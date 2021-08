Escándalo en París: dieron a conocer una supuesta infidelidad de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo y hay sorpresa

Lionel Messi, tras su salida del Barcelona firmó con el PSG, allí se encontró entre otros jugadores, con Mauro Icardi. En Pampita Online, lanzaron la consigna de decidir en pasar una noche con uno de los dos. Luego de ello, Karina Iavicoli reveló una información que dejó impactados a los allí presentes.

El equipo comenzó indicar su elección por uno de los dos futbolistas y la conductora manifestó que estaría con los dos para que el otro no “se sienta mal” por la negativa. Iavicoli, eligió a Messi e indicó: “Es que compañeros del mundo del espectáculo han hablado maravillas de él".

Karina lanzó referencias reales de otra persona en la vida de Lionel Messi y sembró la duda acerca de una posible infidelidad del futbolista a Antonela Roccuzzo. Luego, reafirmó al indicar: “Es más, hace unos años, una argentina dijo que estuvo con él y lo hizo quedar muy bien, lo elijo a Messi”.

El panelista Pablo Muney escuchaba atento el relato de Iavicoli. Y no dudó en cuestionar la fecha en que eso podría haber sucedido. “Pero no me dan los números desde que está con Antonela. ¿Cuándo fue?”, preguntó interesado en referencia al tiempo que lleva en pareja Messi con su esposa, publica Paparazzi

Si bien la pregunta que lanzó Pampita se dio en un plano hipotético ya que ambos jugadores se encuentran actualmente en pareja, logró generar un clima intenso tras la información que lanzó la panelista y fue la conductora quien tuvo que frenar la situación.

Para cerrar el tema Pampita indicó: “No nos metamos en líos. Mejor no. Ya prescribió”. Por otro lado la familia de Messi se muestra unida en París. Antonela comparte fotos en dónde se puede ver a la pareja y sus tres hijos disfrutar de los hermosos lugares del país.