“Si está embarazada tiene que acostumbrarse a que la revisen”: la defensa de un médico acusado por el abuso de una paciente de 17 años

El médico cordobés Spiro Antonio Dellisanti fue denunciado por abuso sexual por una adolescente de 17 años que acudió al hospital de Río Primero por un atraso de tres meses y dolor abdominal. En la provincia aún recuerdan al obstetra como “Doctor Aborto”: estuvo preso y cumplió tres condenas dictadas por la Justicia ordinaria y otra por la federal.

Luego de ser liberado pudo recuperar su matrícula. “Yo soy médico de carrera e hice la residencia de obstetricia. La paciente dijo que tenía un atraso de tres meses y dolor abdominal. ¿Quién más justificado que un médico obstetra para analizarla? Hice un acto médico que creí necesario en ese momento. Siempre actué de buena fe. Ahí no teníamos para hacer ecografía, por eso le pedí que se hiciera un test de embarazo y vuelva”, se defendió Dellisanti en diálogo con El Doce.

“Yo procedí a hacerle un examen. Un tacto vaginal no es un abuso sexual. Si no lo hace un médico obstetra, ¿Quién está autorizado para hacerlo? En Río Primero las enfermeras te dejan solo para todo. ¿Cómo voy a hacer un diagnóstico si no hago un tacto?”, agregó.

Además, el médico aseguró que le advirtió a la menor que en caso de estar embarazada “tenía que acostumbrarse a que la revisen”. “Fue un examen clínico y ginecológico común como cualquier otro”, insistió.

“Examiné a la paciente como debe ser examinada, nada más. Ella admite que la mandé a hacer un test de embarazo y le pedí que volviera. Eso es porque yo tenía muchas dudas sobre su diagnóstico. Pero ella se fue y no volvió más”, contó.

En la denuncia, la adolescente aseguró que “le dijo todo el tiempo que no quería hacerlo –al tacto- y lo hizo igual”. Además, relató que Dellisanti puso la traba en la puerta al momento del abuso. Dellisanti no lo negó, por el contrario, argumentó que lo hizo para darle privacidad a la paciente y así evitar que otras personas ingresen al consultorio.

Dellisanti tiene antecedentes, en 2004 le disparó a un policía porque, según dijo, pensó que quería robarle. Pero el oficial lo buscaba para detenerlo por un homicidio. Sin embargo, el médico fue absuelto por ese crimen, debido a que había actuado en legítima defensa. De todos modos, fue condenado por balear al efectivo. En 2012 fue detenido nuevamente, acusado de tener una clínica de abortos clandestinos.

En 2017, luego de haber cumplido las dos penas, fue imputado y detenido otra vez por hacerle un aborto clandestino a una adolescente que quedó en grave estado tras la intervención.

Ahora, ya en libertad, Dellisanti consiguió la habilitación por parte del Consejo de Médicos de Córdoba y recuperó su matrícula.

“Tengo matrícula y estaba trabajando legalmente, con todo habilitado. Tuve condenas y al tratamiento penitenciario ya lo pagué y eso me reinsertó a la sociedad. Pero ahora me están discriminando por mi pasado. Tengo un bebé de 3 años y tengo que alimentarlo. El poco dinero que tenía lo usé ahora para pagar a un abogado porque me dejaron sin trabajo”, dijo. /TN