Central Norte: “Venimos de dos victorias seguidas y esperamos ir por la tercera”

El jugador de Central Norte, Daniel “Bomba “Carrasco, volverá al equipo titular frente a Gimnasia, mañana desde las 15:30hs, en el Gigante del Norte.

El talentoso volante sufrió una lesión en la rodilla y tuvo que estar alejado de las canchas. Pero su conducta de entrenamiento fue clave para volver al ruedo. Trabajos de doble turno ayudaron para su recuperación.

Daniel Carrasco, en diálogo con InformateSalta habló sobre el clásico y aseguró que está en condiciones de jugar. “Es un partido importante y esperamos que salgan bien las cosas para que nos quedemos con los tres puntos. Me siento bien, trabajando en doble turno para recuperarme bien. El partido anterior estaba listo pero por decisión del técnico, ingresé en el segundo tiempo y lo hice de la mejor manera”, dijo.

También se refirió a su aporte al equipo y la importancia de su pegada en tiros libres. “Me gusta estar dentro de la cancha y si meto algún gol bienvenido sea, no soy un jugador de hacer muchos goles, pero en Central se me dio de hacerlos. La pelota siempre fue clave en mi carrera y en todos los equipos que jugué siempre me tocó patear y la verdad se practica. Esperemos que el sábado tenga un tiro libre y pueda convertir”, aseguró.

Por último, se refirió al apoyo de los hinchas del cuervo y presagió un posible resultado. "Los hinchas están expectantes y esperamos que le podamos regalar un triunfo. Venimos de dos victorias seguidas y esperamos ir por la tercera”, finalizó.