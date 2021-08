La mujer afgana que se hizo pasar por hombre para sobrevivir a los talibanes

A los 8 años Nadia Ghulam pensaba que la palabra guerra era algo lejano, una especie de leyenda que contaban los adultos sobre un pasado lejano que ya no se repetiría en Afganistán, hasta que una bomba cayó en su casa y lo cambió todo para siembre.

El fuego y el impacto del estallido destruyeron su vivienda y la dejaron en coma y al borde de la muerte. Pasó los siguientes dos años deambulando por hospitales, pero eso era apenas el comienzo del infierno que se llevó la vida de su hermano, muerto en combate, y arruinó lo que quedaba de su padre con una enfermedad psíquica por estrés postraumático.

Al recuperarse se encontró con un país diferente en el que las mujeres ya no podían trabajar, ni estudiar, ni siquiera salir a la calle como lo hacían antes. El régimen de opresión talibán había marcado sobre todo a las de su género y a su vez? su circulo familiar estaba demasiado golpeado como para poder reaccionar.

Así que fue Nadia la que, siendo apenas una niña, asumió que solo ella podría ayudar a sus seres queridos a salir adelante y la solución llegó con un disfraz: "Tuve que vestir como si fuese un hombre durante diez años para poder ayudar a mi familia".

"Como no había hombres en casa que trabajaran, me vestí de chico para poder trabajar", contó al diario español Niusdiario, al recordar aquellos días dramáticos que hoy vuelven a ser una realidad en su país. "Pensé que sería un día y que, al día siguiente, las cosas cambiarían, pero ese día se convirtió en una década. Trabajé en la construcción, en un taller y en cualquier empleo que saliera".

Ella se hizo pasar por su hermano, aunque no era algo fácil: estaba arriesgando su vida cada vez que salía a la calle a ganarse algo de dinero, si era descubierta, el castigo sería la pena de muerte, seguramente con lapidación pública, pero no tenía más remedio: "Tuve que hacerlo para poder llevar un trozo de pan a mi boca y alimentar a mi familia", agregó en una entrevista con CNN.



Nadia disfrazada de hombre: se hizo pasar por su hermano durante diez años. Foto: Captura video





Nadia Ghulam y su disfraz, si la descubrían podría morir. Foto: Captura video



Hoy, con 36 años de los cuales los últimos 15 los pasó en Barcelona, lucha desde el exterior para difundir la realidad en Afganistán y todavía trata de ayudar a su familia de aquella pesadilla interminable que empezó en su infancia.

Llegó a España gracias a la Asociación para los Derechos Humanos en Afganistán pero su familia nunca pudo irse de Kabul. La diferencia es que, en esta ocasión las chances de sobrevivir son muy bajas: "No tienen adónde ir, esta vez no pueden escapar".

"En otros momentos llegamos a estar dos años en un campo de refugiados, en la frontera de Pakistán", recordó Nadia al sitio. "Pero esta vez es diferente. Con la edad que tiene, mi madre ya no puede casi ni andar".



Hoy, con 36 años, Nadia Ghulam difunde la dramática situación de Afganistán. Foto: Captura video



A lo largo de su estadía en Europa Nadia se convirtió en una referente en materia de derechos humanos de su país. Escribió tres libros (traducidos en 14 idiomas) donde relató las miserias sufridas por su pueblo, pero ahora teme que toda esa historia de lucha por la paz convierta a su familia en un blanco del régimen talibán.

Es por eso que pasa días frenéticos en los que se contacta asiduamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir el asilo de sus padres. "Tenemos miedo de que se lleven a las niñas o de que se la tomen con mi familia. Ellos saben que soy una persona muy activa en Cataluña, he publicado tres libros traducidos en 14 idiomas y mi familia está en peligro".

Su familia reside en Kabul, donde los talibanes y otros grupos se pasean armados por todos lados. "Entran en las casas y las registran, e incluso roban. Hay mucha inseguridad y los afganos tenemos mucho miedo de la Guerra Civil".



Nadia Ghulam pudo escapar a Barcelona y desde allí se volvió una referente de la causa. Foto: Captura video

En ese contexto, el riesgo que corre su familia es altísimo: "No tienen adónde ir, esta vez no pueden escapar. En guerras anteriores estuvimos dos años en un campo de refugiados, en la frontera de Pakistán. Pero esta vez es diferente. Con la edad que tiene, mi madre ya no puede casi ni andar".

"Han limitado Kabul para que la gente se entregue fácilmente a los talibanes. No tienen agua, han cortado la luz. No dejan que las noticias lleguen, no dejan que la comida entre. Kabul se ha convertido en un inmenso campo de refugiados. La gente que ha escapado a esta ciudad solo encuentra hambre, violencia y robos. No se puede salir porque afuera están los monstruos más grandes, presionando la ciudad".

¿Cómo hace para contactarse con su familia? "Compré un móvil por internet y se lo envié, y ellos lo cargan donde pueden porque no hay electricidad. Y no pueden ver la televisión, sino que saben lo que pasa por lo que dice la gente".?



Desde Barcelona lucha para que su familia pueda salvarse. Foto: Captura video



La tortura de ser mujer en Afganistán?

"En mi familia hay varias mujeres, con lo que eso conlleva en mi país, y tengo la responsabilidad de ayudarlas. Las mujeres tienen más peligro en Afganistán porque los talibanes, cuando entran, lo primero que hacen es ir a por estas. Para ellos, la mujer deja de ser un ser humano y se convierte en una moneda de intercambio", contó Nadia.

"Llevo muchos años con terapia psiquiátrica para poder sobrevivir a estos traumas de guerra, algo que se ha convertido en una tortura para mí. Cuando veo noticias, cada video… siento las lágrimas de mi hermana, de mi prima, de mi familia", cerró conmovida. /Clarín