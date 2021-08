Es discapacitado, lo están por desalojar y pide trabajo tras cerrar su verdulería

Rubén Aquino vive con su mujer, ambos son discapacitados y por la situación económica hace cuatro meses no pueden pagar el alquiler, los dueños ya le informaron que tendrán que desalojar si no pagan, y pide ayuda para conseguir un trabajo.

El hombre de 64 años tenía una verdulería pero tuvo que cerrarla, ahora cobra una pensión no contributiva, pero “no me alcanza la plata y yo alquilo”, dijo en comunicación con InformateSalta.

Aseguró que, “no quiero que nadie me regale nada, quiero generar eco en la municipalidad y acceder a un microcrédito, quiero poder trabajar”.

Con la voz quebrada aseguró, “mi vida está hecha, me tocó esto, quiero trabajar, dejar algo. No quiero vivir de esta manera, que me den para solucionar mis problemas y a los meses volver a lo mismo”.

Tiene hoy una realidad difícil, porque sufre de diabetes, tiene una ulcera en un pie y le amputaron los dedos de otro, sin embargo tiene la fortaleza para volver a empezar y pide ayuda para lograrlo. “Vivo cada día más preocupado, ayer me dijeron que debo cuatro meses de alquiler y me dijeron que si no pago, desocupe”.