Descontento en redes sociales por el protocolo para el Milagro en Salta

Esta mañana se brindaron detalles sobre cómo será la celebración del Milagro. Los ciudadanos no dudaron en hacer conocer sus opiniones en las redes sociales de InformateSalta.

Sin duda será una celebración atípica, no solo por la ausencia de los peregrinos sino que además se realizarán dos procesiones con protocolos, distanciamiento y burbujas para los fieles.

Algunos a favor y otros en contra, muchas personas opinaron sobre el tema:

El usuario "cristian_deporte", expresó: "Dejen salir a la gente en paz en la procesión".

"Me parece que tienen mal el concepto de burbuja eh", dijo "carabajalcarmen" en un comentario en Instagram.

Algunos un poco más molestos no solamente cuestionaron la decisión sino que se animaron a sugerir alternativas, como el caso de "manzurrh" que dijo: "¿Y es necesario llevarlas hasta el monumento? ¿Qué cambia? ¿Por que no los transmiten por televisión y cada uno en sus casa, cuidando a sus familias, abuelos, etc.?"

Estos son algunos otros comentarios: