“Lo que tenemos hoy es la mortalidad de los pacientes del pico de la segunda ola”

Los casos de COVID-19 están marcando un descenso, según los reportes diarios que difunde el Ministerio de Salud, sin embargo la baja no se ve reflejada en la cantidad de fallecimientos. ¿Por qué ocurre eso?

En diálogo con InformateSalta, el doctor Bernando Biella, indicó que lo está pasando en este momento son los resabios de la gran crisis que generó la segunda ola. “Hay menor circulación comunitaria viral, estamos bajando de manera importante la segunda ola y tenemos internados en clínicas, sanatorios y hospitales en terapia intensiva ya pacientes que tienen más de 30, 40, 50 días”, dijo.

En este sentido, aseguró que le preocupan las edades de las personas que están requiriendo internación en terapia intensiva, incluso adolescentes. “Lo que nosotros tenemos hoy es la mortalidad de los pacientes del pico de la segunda ola y que se dan de alta a otros pacientes que se van muy delicados a la casa”, expresó.

Asimismo, detalló que de la totalidad de los pacientes fallecidos, el 90% no tenía ni una dosis de la vacuna. “Hay un porcentaje que tenía la primera dosis y la mayoría de ellos evolucionó favorablemente y de los que han fallecido, creo que 3 o 4 tenían las dos dosis y la segunda se la aplicaron unos días antes de la internación, o sea, no había transcurrido el tiempo necesario. Pero si hay una relación directa entre no tener la vacuna, primera dosis y dos dosis”, manifestó.