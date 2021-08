Murió el joven piloto de Aerolíneas que fue atropellado por un abogado tras una discusión de tránsito

El piloto de Aerolíneas Argentinas Julián Gustavo Giménez (28), que se encontraba internado en grave estado tras haber sido atropellado por el abogado Santiago Tomás Mazzini el 4 de agosto pasado en Vicente López, murió este martes en la clínica Olivos, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

Mazzini, por su parte, continúa prófugo de la Justicia y es buscado por las cuatro fuerzas federales de seguridad. Por estas horas se espera que el fiscal de la causa, Martín Gómez, titular de la UFI de Vicente López Este, cambie la imputación contra el abogado, de intento de homicidio a homicidio.

Pocas semanas atrás, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) decidió reforzar los controles territoriales emitiendo una alerta general extensiva a todos los puestos fronterizos del país con los datos del prófugo. Además, el juez de Garantías Nº 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, había rechazado el pedido de eximición de la defensa y ordenó la inmediata detención de Mazzini.

El primer allanamiento se realizó fue en el domicilio del acusado, en la calle Julio Argentino Roca al 800 de Vicente López, y no se lo encontró en el lugar. “Lo estamos buscando por todos lados”, indicó un investigador del caso a Infobae. Mazzini, tiene 37 años y es abogado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El hecho se produjo el 4 de agosto, cerca de las 16.30. Ese día, Mazzini conducía su camioneta negra marca Jeep modelo 2020 por el cruce de la avenida San Martín con la calle Ayacucho cuando comenzó una discusión de tránsito con Julián Giménez, un joven de 29 años empleado de la aerolínea de bandera, que manejaba una moto de baja cilindrada. Si bien no hay testigos que corroboren el motivo de la pelea, las cámaras de seguridad del municipio muestran que estuvieron gritándose durante varias cuadras y que hasta pudo existir algún tipo de roce entre ellos.

El desenlace se produjo segundos después, cuando ambos estaban cruzando las vías de la estación Florida del tren Mitre. Según se puede ver en los videos que resultaron claves para la justicia, Giménez golpea el espejo retrovisor izquierdo de la camioneta con su mano e, inmediatamente, Mazzini lo arrincona contra la vereda y lo atropella. Tanto la moto como su conductor quedaron atrapados debajo de las ruedas de la Jeep. Una mujer que pasaba por la zona llamó al SAME y pudieron trasladar a la víctima.

“La camioneta terminó arriba de la vereda por lo que podría haber arrastrado a varias personas que caminaban por el lugar. A esa hora está lleno de gente. Además a menos de 20 metros hay un colegio y estamos hablando de un horario en el que los chichos suelen salir”, contó la vecina que pasaba por la vereda de enfrente al momento del hecho.

Santiago Mazzini, el abogado que se encuentra prófugo de la Justicia

En un primer momento, el abogado fue imputado por lesiones graves, pero no quedó detenido. Sin embargo, cuando se conocieron las cámaras de seguridad, la calificación mutó a intento de homicidio por lo que el fiscal Martin Gómez solicitó la inmediata detención. En ese momento, el abogado de Manzzini Diego Szpigiel, había dicho: “En principio está esperando que se agote la vía procesal porque está recurrida la resolución y no está firme. Hay un pedido de detención con una resolución que no está firme. No se va a entregar hasta que no se resuelvan”.

Y agregó: “Es todo medio raro. Parece que la Justicia de San Isidro tiene un manual distinto al que tiene le resto de la Justicia. Las resoluciones quedan firmes una vez que se agotan las vías judiciales, no antes o que se consienten. Y acá nadie la consintió. Entonces en ese contexto, ¿por qué se le debe cercenar el derecho a transitar el proceso en libertad? “.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Giménez, Infobae se comunicó con el abogado de Mazzini e indicó: “La calificación que nosotros pedimos está por debajo de tres años de pena, ya sea por conducción temeraria o emoción violenta. Entonces, podría transitar el proceso en libertad y eso es lo que estamos pregonando”. /Infobae