Su papá murió por COVID, no pueden pagar la cuota y el colegio los echó

Una familia se vio golpeada luego que el COVID-19 les causara la pérdida de su padre y ahora, al no tener el sustento económico de su ingreso, el colegio donde asisten los hijos habría decidido apartarlos de la institución por no poder pagar las cuotas.

Esta situación la amplió Alejandra, la madre de la familia quien en diálogo con FM Pacífico amplió los detalles de la situación de sus hijos que asisten al Colegio del Huerto. En primer lugar contó que tras la pérdida de su pareja su situación económica se complicó sin poder seguir abonando la cuota, con lo cual se comunica con el colegio para “decirles mi situación, que no puedo solventar porque no sé en qué situación económica estoy todavía, entonces me dicen que los chicos quedan afuera de la institución”.

Con este aviso del colegio, Alejandra dijo que también comenzó a dejar los grupos de padres de WhatsApp quienes tomaron conocimiento del caso e incluso le propusieron juntar fondos para ayudarla a pagar las cuotas, lo cual rechazó porque “esperaba que el colegio, uno religioso que nos conoce hace años, iba a tener una contemplación”, contó en la entrevista.

Sin embargo la madre superiora del colegio le dio una respuesta que “rotundamente fue un no, (le dijo) que el colegio está pasando una situación económica complicada como todos los colegios y no podían tener consideración”, según las declaraciones al medio citado.

Comentando el dato que la cuota del Huerto estaría cerca de los $7500 por chico, Alejandra lamentó que esto haya trascendido dejando lo privado pero reflexionó que, si se dio este caso, fue “por el hecho que es un colegio religioso, por ser la única familia que perdió un familiar por COVID y que el colegio no tenga contemplación, dejó mucho qué desear”.

“Donde te enseñan valores, te enseñan caridad, evidentemente no se practica”

La mujer se mostró agradecida por los padres y los directivos de la primaria quienes los acompañaron, sin dejar de pensar los difíciles momentos que tuvieron y estarían aún atravesando tras cursar la enfermedad. “El virus atacó a mi familia, no fue una simple gripe sino con todos los síntomas, nos destruyó a los 5 de la peor manera”, según su testimonio.