Video: Modelo fitness fue al Dique Cabra Corral sin corpiño, subió a una lancha y llamó la atención de todos

Faty Herrera es una exuberante entrenadora de fitness nacida en Jujuy, pero actualmente residiendo en Salta.

En esta ocasión el dique Cabra Corral fue el nuevo escenario que usó la jujeña para ser furor no solo en el gran espejo de agua, sino ante los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales.

La rubia es muy reconocida en el mundo fitness. Ha tenido muchos logros deportivos. Entre ellos fue campeona sudamericana wellness juvenil 2018 Wff, campeona mundial figura juvenil 2019 Nabba, subcampeona mundial Fit model y Sport model Wff 2019.

También ha compartido algunos videos subidos de tono, incluso al borde de la censura en Instagram, que le ha valido una gran cantidad de likes y algún que otro comentario desubicado.

Con sus espectaculares medidas de 120-60-120 y su 1,64 metros de altura, definitivamente Faty es una bomba que se lleva el mundo por delante.

Recordemos que es la mujer del norte de la que todos hablan y una de las más seguidas en Instagram, ya casi tiene 40.000 followers y cientos de fanáticos.

"¿Que tal me queda el papel de conductora?", escribió la it girl que no deja de ser noticia desde hace años en todo el país.