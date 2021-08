Mirtha Legrand volvió a la televisión después de ocho meses: “El neurólogo me aconsejó que trabaje”

Y una noche Mirtha Legrand regresó a la pantalla. La última escena había sido la del 19 de diciembre de 2020, cuando compartió la mesa con su hija Marcela Tinayre y su nieta, Juana Viale en un envío especial. Y hacía más de un año y medio, desde antes de la pandemia, que no se ponía al frente de sus históricas mesazas. Hasta hoy. La música de siempre fue el guiño inicial. “Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”, el clásico anuncio de la locutora para que apareciera la diva de la televisión argentina. Y entonces salió ella, secundada por dos acompañantes vestidos de frac. Caminó hasta la mesa y saludó, mientras a su alrededor, en el estudio, se escuchaba una ovación inolvidable.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, comenzó Mirtha su discurso. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó.

Previamente, había aparecido su nieta Juana Viale, vía webcam. “Hola abuelita linda, ¿cómo estás? ¿Qué nervios, no? Volver a tele después de un año y medio, lo primero que me nace decirte es gracias, gracias por estar ahí hoy, no era lo pensado. Sé que lo vas a disfrutar y sé que tenés nervios y hasta mucho miedo, pero sos una profesional de raza y vas a salir y brillar como sabés hacerlo hace tantísimos años”, señaló la actriz, y le transmitió el deseo de un país: “Vamos a estar todos los argentinos mirando, como si fuera una serie. Es la temporada número 53. Y es Mirtha Legrand en su programa. Voy a estar prendida a la pantalla con vos, abue. Te mando un beso gigante, te quiero mucho, te amo mucho, disfrutá, que esto lo sabés hacer de taquito”, cerró.

Pasaron más de ocho meses desde aquel 19 de diciembre en el que la diva se puso al frente de un programa especial de La noche de Mirtha. En aquella oportunidad, estuvo rodeada por sus afectos más cercanos, ya que compartió el piso con su hija Marcela Tinayre y su nieta, Juana Viale, y recibió un regalo sorpresa de su nieta, Ámbar. Precisamente Juanita fue la encargada de tomar su lugar desde marzo del año pasado, en el que la pandemia de coronavirus obligó a la Chiqui a alejarse del programa que estrenó hace 53 años pensando que no iba a funcionar.