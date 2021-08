Matías Kulfas no descartó flexibilizar el cepo al dólar

El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no descartó una flexibilización del cepo cambiario. En declaraciones radiales sostuvo que el acuerdo con el FMI puede generar una "mayor previsibilidad" y destacó que la escasez de dólares se está comenzando a revertir por el aumento de exportaciones, informó Ámbito.

"El tema de las restricciones cambiarias lo estamos revirtiendo, mejorando las exportaciones, dimos un paso en marzo con la habilitación en materia de pago de dividendos para inversores nuevos", expresó el ministro en diálogo con CNN Radio.



Según el INDEC, las exportaciones fueron en aumento. En julio de 2021, las exportaciones alcanzaron 7.252 millones de dólares, mayor nivel registrado desde junio de 2013, y las importaciones, 5.715 millones de dólares. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 54,7%, en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de 12.967 millones de dólares. La balanza comercial registró un superávit de 1.537 millones de dólares.

Las exportaciones aumentaron 47,1% respecto a igual mes de 2020 (2.321 millones de dólares), debido a un incremento de los precios de 33,3% y de las cantidades de 9,3%. En términos desestacionalizados, las exportaciones de julio crecieron 1,7%, mientras que la tendencia-ciclo registró una suba de 2,4%, con relación a junio de 2021. Todos los rubros aumentaron: las manufacturas de origen industrial (MOI), 78,7%; los productos primarios (PP), 54,4%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 29,7%; y los combustibles y energía (CyE), 15,6%.

En otra declaración radial el día anterior, el ministro dio más definiciones al respecto sobre las restricciones cambiarias: "Es un tema complejo. Nosotros no somos un gobierno que esté a favor del cepo, de medidas tan restrictivas. Lamentablemente, es lo que nos tocó administrar al inicio de la gestión, cuando ya existía un cepo cambiario fruto de la brutal salida de capitales que empezó en abril de 2018″, agregó en diálogo con Continental e informó que se está trabajando en un “esquema de regulación cambiaria que no implique ni las medidas superrestrictivas de un cepo ni tampoco esa liberalización ingenua o a favor de un negocio financiero de corto plazo, que terminan generando un destrozo enorme”.

En cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional resaltó: "Es importante para resolver los problemas de endeudamiento excesivo que dejó el gobierno anterior. Ya se dio el primer paso con privados el año pasado con una reestructuración. El acuerdo con el FMI fue muy negativo para el país, no sirvió absolutamente para nada, no sirvió para la economía, no estabilizó recursos para inversión en infraestructura e industria, pero creemos que es un paso importante para dar previsibilidad la respecto".

Por último remarcó cuál será el camino del gobierno de ahora en adelante en un escenario pos pandemia: "Nunca dejamos de pensar en la producción y el desarrollo. En pandemia implementamos políticas industriales y a largo plazo. Para adelante vemos la reactivación con mayores créditos a tasa subsidiada y lo que se viene es el desarrollo productivo verde con industrias nuevas que se están gestando en el mundo como el canabis para uso medicinal".