El remisero apuñalado en Solidaridad cargó contra la policía: "No salieron a buscarlo"

Darío es un trabajador del volante y ayer fue víctima de un intento de asalto por partes de tres sujetos en B° Solidaridad y sufrió puntadas con un arma blanca en sus brazos y la cabeza.

"Llevé unos pasajeros que había llevado temprano de Solidaridad a Cerrillos, me llamaron para que los vaya a retirar. Vinieron más tomados, cuando los traía, dos cuadras antes de llegar a la comisaría me dijeron doblá acá, y no tenía salida, ahí trataron de asaltarme. No permití y me dieron 7 puntazos en el brazo, en la cabeza y el pecho"

El joven ante las cámaras de Somos Salta recordó que uno se bajó y el otro insistía en el auto, él siguió andando y llegó a la comisaría del barrio, bañado en sangre.

"Uno seguía en el auto y se tiró con el auto en movimiento. Llego rápido a la comisaría, le digo me asaltaron recién, todo ensangrentado y entraron a hacerme preguntas, en lugar de salir rápido para alcanzarlos, no los atraparon, nada, no me pidieron descripción de los ladrones no salieron a buscarlo, nada" reprochó.

En cuanto a su estado de salud, el joven contó que le brindaron curaciones en la salita que queda en la misma manzana que la comisaría pero no tenían ambulancia para llevarlo al Hospital San Bernardo para una mejor atención.

"Necesitaba puntos para las heridas del brazo, placas y resonancia por los golpes en la cabeza, llamé un compañero que me lleve al San Bernardo. Con las heridas en los brazos no puedo manejar, y se me va complicar hasta que pueda recuperarme un poco más" lamentó y aseguró que en 7 años en el rubro es la primera vez que le pasa.