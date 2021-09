Una por una, las respuestas a las dudas de las PASO: Obligatoriedad, protocolos y demás

Será en dos domingos cuando los salteños se reencuentren con las urnas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos para diputados nacionales, en unos comicios que tienen muchas dudas por parte de los salteños, quienes tampoco tienen muchas ganas de participar.

No obstante y para despejar las incógnitas, el doctor Juan Pablo Acosta, prosecretario de la Cámara Electoral dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde reconoció que son muchas las dudas de la gente para las PASO. “Nos estamos preparando y habilitando línea de WhatsApp para responder las dudas –sobre todo de autoridades de mesa- pero en la sociedad lo notamos, muchos nos comentan de las dudas”, indicó.

Sobre este punto ¿cuáles son las principales incógnitas que Acosta resolvió?

- ¿El voto es obligatorio?: “Es obligatorio votar para todos los que tienen de 18 a 70 años, si no lo hacemos tenemos que justificar la causa por la que no lo hicimos, o pagar una multa”.

- ¿Quién tiene voto optativo?: “Pueden votar los que tienen entre 16 y 18 años y los mayores de 70, tienen el derecho pero no la obligación, y no tienen que justificar luego o pagar multa”:

- ¿Dónde voto?: “Tienen que consultar en padrón.gob.ar”

- Si no voté en la provincial, ¿tampoco puedo en las PASO?: “Si no votaste en la provincial tenés que justificarlo en el Tribunal Electoral de la Provincia, pero para nosotros no tienen nada que ver, ni tampoco lo que hagás en las PASO con la General del 14 de noviembre.

- Entonces, ¿qué votamos?: “En las PASO vamos a votar los pecandidatos a diputados, quiénes serán los candidatos en noviembre y ahí sí votaremos los 3 diputados nacionales por Salta, y si no votaste en las PASO, seguís teniendo la obligación de votar en noviembre”.

- Tengo síntomas de COVID, ¿tengo que ir a votar?: “Quien tenga síntomas compatibles (o sea contacto estrecho) es mejor que no vaya a votar y (luego) se le justificará si puede venir a la Secretaría o se comunica –ya daremos las vías- por la página del Registro de Infractores, para que no se les haga la multa”.

- ¿Se exige la vacunación contra el COVID?: “No la exigimos, en otras provincias hubo más problemas pero aquí entendemos que el que no se vacunó es porque no quiso”.

- ¿Cómo será el ingreso y los controles sanitarios?: “Habrá un facilitador sanitario, un miembro del Comando Electoral que estará en la puesta de las escuelas, controlará el aforo, la distancia en la fila, uso obligatorio del barbijo, pondrá alcohol en las manos”.